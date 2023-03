Netflixillä kehitteillä runsaasti pelejä - 40 peliä luvassa tämän vuoden aikana

Netflixin ensimmäiset pelit tulivat saataville vuoden 2021 lopulla eli hieman yli vuosi sitten. Tällä hetkellä suoratoistojätti tarjoaa mobiililaitteille 55 peliä, mutta määrä kasvaa merkittävistä vielä tämän vuoden aikana.

Netflix tiedottaa, että tämän vuoden aikana on luvassa 40 peliä. Lisäksi kehityksessä on runsaasti pelejä. Netflixin kumppaneilla on työn alla 70 peliä ja Netflixin omissa studioissa on kehitteillä 16 peliä.

Luvassa on muun muassa Ubisoftin Mighty Quest: Rogue Palace, Terra Nil ja Highwater, joka on heti pelattavissa. Lisäksi Netflix kertoo, että vuoden 2024 aikana pelattavaksi tulevat Monument Valley 1 ja Monument Valley 2.

Kaikki Netflixin Android-pelit näet täältä ja iOS-pelit täältä.



Netflix keskittyy lähiaikoina vahvasti mobiilipeleihin, mutta tulevaisuudessa Netflixin kautta hankittavat pelit tulevat myös muille laitteille, kuten tietokoneille pilvipelipalvelun kautta.