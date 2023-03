Microsoft tuo GPT-4 -tekoälyn Wordiin, Teamsiin ja Outlookiin

Microsoft on päättänyt imeä kaiken mahdollisen hyödyn siitä, että yhtiöllä on laaja yhteistyösopimus OpenAI:n kanssa GPT-4 -tekoälyn käytöstä.

Jätti julkisti tänään suunnitelmansa siitä, miten tekoäly tuodaan osaksi koko Microsoft 365 -tuoteperhettä eli käytännössä kaikkiin mahdollisiin Microsoftin yritysasiakkaille tarkoitettuihin hyötyohjelmiin.

Microsoft 365 Copilot tuo tekoälyä hyödyntäviä ominaisuuksia Exceliin, Wordiin, Powerpointtiin, Outlookiin ja Teamsiin. Muutamat näistä vaikuttavat hyvinkin kiinnostavilta ja jopa oikeasti hyödyllisiltä uudistuksilta.

Copilot in Teams osaa mm. tiivistää palaverin sisällön ranskalaisiksi viivoiksi palaverin jälkeen ja osaa myös kertoa sen, mitä seuraamissasi ryhmissä ja keskusteluissa on tapahtunut sitten viime näkemän. Eli monella tapaa samankaltaisia toimintoja, joita kilpailija Slack on tuonut omaan viestisovellukseensa, ChatGPT for Slack -sovelluksen muodossa.



Copilot for Word puolestaan toimii hieman samalla tavalla kuin ChatGPT, eli sille voidaan antaa syöte, jonka pohjalta se tuottaa valmiin dokumentin raakileen, jota voi sitten jatkojalostaa käsipelillä valmiimmaksi. Lisäksi Wordissa tekoäly osaa luoda dokumentista tiivistelmän, jakaa sen loogisiin kappaleisiin ja jopa tehdä tekstistä halutulla sävyllä kirjoitetun - eli vaikkapa ammattimaisemmalta kuullostavan.

Sähköpostikaaoksen keskellä eläville Copilot for Outlook kuulostaa erittäinkin tervetulleelta, sillä se osaa tiivistää lukemattomana olevista sähköposteista olennaisen yhteen tiivtslemään. Lisäksi Outlookissa tekoäly osaa luoda pohjavastauksen annetun pyynnön pohjalta ja mm. korjata kirjoitusvirheet. Myös viestihistorian pohjalta voidaan luoda vaikkapa kutsuja toimiston lounaalle, johon tekoäly kirjoittaa kutsun valmiiksi ja myös valikoi vastaanottajat viestihistorian pohjalta.

Microsoftin Copilot perhe näki päivänvalon jo kesällä 2021, kun Github Copilot julkaistiin. Se oli oikeastaan ensimmäinen askel Microsoftin ja OpenAI:n näkyvässä yhteistyössä ja edelsi viimeisen puolen vuoden aikana nähtyä tekoälyn hyökyaaltoa. Microsoftin mukaan 88% Github Copilotin käyttäjistä kertoo tuottavuutensa parantuneen koodaavan tekoälyavustajan ansiosta. Nyt Microsoft tietysti toivoo, että vastaava kokemus voidaan monistaa myös muissa toimistotöissä, liittämällä tekoäly tiukasti osaksi koko kokonaisuutta.

Microsoft 365 Copilot on vielä toistaiseksi suljetussa testivaiheessa, johon osallistuu 20 yritystä ympäri maailmaa. Yhtiö ei kerro vielä tarkkaa aikataulua sille, milloin uudet tekoälyavustajat saadaan kaikkien Microsoft 365 -paketin käyttäjien käyttöön, mutta lupaa kertoa lisää aiheesta "tulevina kuukausina".