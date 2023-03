Tässä kaikki ensi viikon Netflix-uutuudet

Ensi viikko tuo tullessaan jälleen tusinan verran uutta katsottavaa maailman suosituimpaan suoratoistopalveluun. Netflixiin julkaistavat uudet sisällöt tarjoavat tulevan viikon aikana niin tuttuja paluun tekeviä sarjoja, stand-up-komediaa, realitya, elokuvia, ja uusia draamasarjoja.

Elokuvauutuuksia ovat italialainen romanttinen dramedia Still Time, ranskalaistrilleri In His Shadow isänsä kuoleman jälkeisestä konfliktista veljesten välillä, koko perheen animaatio The Magician's Elephant pojasta ja hänen maagisesta norsusta, meksikolainen draama Noise naisesta, jonka tytär on kadonnut, sekä dokumenttielokuva Money Shot: The Pornhub Story.

Uutussarjoja ovat puolestaan Hiroiki Ariyoshin tähdittämä japanilaiskomedia Ariyoshi Assists, reality-sarja viidakossa selviytymisestä nimeltään The Law of the Jungle, tanssikilpailu Dance 100, espanjalainen rikossarja rikospomoksi alkavasta yksinhuoltajaäidistä Sky High: The Series ja romanttinen draama Maestro in Blue, jossa muusikko löytää romanssin ja draamaa festivaalilta.





Fantasiasarja Shadow and Bone puolestaan saa toisen kauden, jossa jatketaan Alina Starkovin tarinaa. Lisäksi tulossa on Bert Kreischerin stand-up-spesiaali Razzle Dazzle.

Tässä ensi viikon Netflix Originals -tuotannot julkaisujärjestyksessä:



Maaliskuun 14.

Ariyoshi Assists

Bert Kreischer: Razzle Dazzle

Maaliskuun 15.

The Law of the Jungle

Money Shot: The Pornhub Story

Maaliskuun 16.

Shadow and Bone: Kausi 2

Still Time

Maaliskuun 17.

Dance 100 https://www.netflix.com/title/81127121

In His Shadow

Maestro in Blue https://www.netflix.com/title/81644787

The Magician's Elephant

Noise

Sky High: The Series