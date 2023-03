ABC-lataus kasvaa tänä vuonna noin 500 uudella latauspisteellä

S-ryhmän ABC-lataus jatkaa nopeaa kasvua tänäkin vuonna. Viime vuoden lopulla verkosto sisälsi noin 150 asemaa ja tällä hetkellä ABC-latausasemia on yhteensä 220 kappaletta ympäri Suomen.

Latauspisteitä on yhteensä tällä hetkellä yli 1 300 kappaletta ja tämän vuoden aikana luvassa on yli 500 latauspistettä lisää.

"Määrätietoinen maanlaajuisen latausverkoston laajentaminen jatkuu vuoden aikana noin 500 uuden latauspisteen rakentamisella. Niistä noin 250 on suurteholatauspisteitä. Näin vastaamme kasvavaan sähköautojen lataustarpeeseen. Lisäksi laajennamme osaa jo rakennetuista asemista", kertoo ABC-latauksesta vastaava Olli Tervonen SOK:sta.

S-ryhmän mukaan koko Suomen suurteholatausverkosto sisältää kaikki toimijat mukaan lukien 1 061 latauspistettä. ABC-latauksen tämän vuoden suunnitelmat kasvattavat valtakunnallista verkostoa lähes 25 prosentilla viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna.





Suurteholatausta rakennetaan lisää etenkin pääkaupunkiseudulle, Pohjois-Suomeen, Pirkanmaalle, läntiselle Uudellemaalle, Pohjanmaalle sekä Pohjois-Savoon, jossa Osuuskauppa PeeÄssä avaa alueen ensimmäiset ABC-latauksen tehokkaat latauspisteet.

"Uusimmat suurteholatauspisteemme toimivat nyt myös 800 voltin jännitealueella. Niillä lataustehot kasvavat entisestään jopa 300 - 400 kilowattiin. Tämän huippunopean teknologian myötä latausajat lyhentyvät ja latauspisteiden käyttö tehostuu", Tervonen kertoo.

ABC-latausasemia on tällä hetkellä yhteensä 220 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä 1 330 autolle. Peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 738, teholatauspisteitä (teho max. 100 kW) 261 ja suurteholatauspisteitä (teho max. 200 kW) 331 kappaletta. Loppuvuonna auton voi ladata jo noin 300 ABC-latausasemalla eri puolilla Suomea.

Tarkemmat tiedot ja latausasemien sijainnit kartalla näet täältä.