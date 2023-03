Riistakamerat ja 3G-verkon sulkeminen: Tätä se tarkoittaa

Suomessa suljetaan vuoden 2023 aikana valtaosa maamme 3G-verkosta. Olemme käyneet läpi 3G-verkon sulkemisen syitä ja vaikutuksia laajasti, mutta yksi tärkeä kohderyhmä on jäänyt käsittelemättä: riistakamerat.

Suomessa on tuhansia, todennäköisesti jopa kymmeniä tuhansia riistakameroita. Niitä käytetään sekä metsästyksen apuvälineenä, mutta myös mm. mökkien valvontakameroina hyvinkin paljon. Ongelmalliseksi riistakameroiden suosion tekee se, että riistakamerat käyttävät todella usein nimeomaan pian suljettavaa 3G-verkkoa.

Pikaisella katsauksella muutamiin verkosta löytyviin riistakameroita myyviin kauppoihin paljasti, että 3G-yhteydellä varustettuja riistakameroita myydään edelleen laajasti, eikä tuotteiden kuvausten yhteyteen ole mainittu sanallakaan siitä, että Suomen 3G-verkot ovat sulkeutumassa aivan piakkoin.

Alla esimerkiksi ruutukaappaus yhdeltä, nimenomaan riistakameroihin erikoistuneelta verkkosivustolta:







Mitä 3G-yhteyttä käyttävälle riistakameralle tapahtuu 3G-verkon sulkeuduttua?

Käytännössä kuvat ja videot verkon yli lähettävä, 3G-yhteyttä käyttävä riistakamera ei lopeta toimintaansa. Mutta sen käytettävyys romahtaa. Suomessa on valittu kaikista muista maista poikkeava reitti siinä mielessä, että 2G-verkkomme ei ole vielä sulkeutumassa. Käytännössä 3G-yhteyden sulkeutuessa kamera siirtyy lähettämään kuvia ja videota 2G-yhteyden yli.

2G-verkkoon siirryttäessä yhteydet hidastuvat merkittävästi ja kuvien lähetyksestä tulee hitaampaa. 8 megapikselin kuvan lähetyksessä saattaa - hieman liittymästä riippuen - kestää useita minuutteja, heikommassa verkossa jopa vartin verran yhden kuvan lähetyksessä. Jos kamera lähettää purskeena useamman kuvan kerralla, saattaa lähetys kestää tunteja.

Videon lähetyksestä tulee käytännössä mahdotonta ja onkin todennäköistä, että videon lähetyksessä kameran ohjelmisto olettaa verkossa olevan jonkinlaisen häiriön, kun lähetys kestää "liian kauan" ja kamera lopulta luovuttaa videon lähetyksen suhteen kokonaan.





Käytännössä 3G-verkon sulkeuduttua kannattaakin kytkeä 3G-yhteyttä käyttävästä riistakamerasta mahdollinen videon lähetys kokonaan pois päältä. Myös kuvan tarkkuutta kannattaa pienentää, jos halua animenomaan mahdollisimman nopeasti kuvat itselleen sen jälkeen, kun kamera on havainnut liikettä. Jos taas pitkähköllä viiveellä ei ole merkitystä, voi kuvien laadun pitää jatkossakin mahdollisimman hyvänä - ja hyväksyä viiveen.

Toinen vaihtoehto on myös hyväksyä se, että kamera ei ole enää nettiin yhteydessä - ja käyttää sitä vanhanaikaisena, muistikortille kuvat tallettavana kamerana, josta pitää käsipelillä käydä hakemassa kuvat talteen aika ajoin.

Mikäli kuitenkin haluaa kuvansa suoraan sähköpostiin tai nettiin kannattaa alkaa henkisesti varautumaan laitteiston päivitykseen: myös 2G-verkko tullaan sulkemaan jossain vaiheessa. Käytännössä 2G-verkko tullaan sulkemaan silloin, kun 4G-yhteydet kattavat "tarpeeksi suuren osan" maamme pinta-alasta. Muissa maissa 2G-verkkoja on jo alettu sulkemaan, varsin vauhdikkaasti. 4G-yhteyttä käyttäviä riistakameroita on tarjolla runsaasti ja hintatasokin on tippunut viime vuosina merkittävästi. Yleensä myös kuvanlaatu on parantunut useita vuosia vanhoihin 3G-malleihin nähden.