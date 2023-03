ChatGPT saapui myös Slackiin

Tuhansien yritysten virtuaalinen kahvihuone, sähköpostin korvaaja ja kommunikaatiokanava Slack on hypännyt mukaan tekoälyn aallonharjalle. Tai oikeastaan, se on raahattu mukaan sinne, sillä ChatGPT-tekoälyn kehittänyt OpenAI on tehnyt ChatGPT:stä myös Slack-botin.

Luonnollisesti botti osaa vastailla kysymyksiin, aivan kuten selaimessa toimiva ChatGPT:kin, mutta OpenAI on selkeästi pohtinut tekoälyn käyttökohteita Slackin osalta hieman fiksumminkin.

Botti osaa mm. tiivistää pitkät ja rönsyilevät keskusteluketjut yhdellä napinpainalluksella lyhyeksi tiivistelmäksi, josta selviää mitä keskustelussa keskusteltiin - ja mitä lopulta päätettiin. Slack-botti osaa myös tarjota viestipohjia, joilla jo käynnissä olevaan keskusteluun voi osallistua.

Alla OpenAI:n jakama GIF-animaatio siitä, miten botti käytännössä toimii:







Mielenkiintoisin kulma botissa on kenties se, että siltä voi pyytää halutessaan tiivistelmän viime aikojen tapahtumista Slack-kanavilla. Etenkin isoimmissa ja aktiivisimmissa Slack-yhteisöissä viestitulva on joskus niin suurta, että tärkeitäkin keskusteluja menee helposti ohi silmien.

Älykkäästi ja ajatuksen kanssa Slackin erityispiirteet huomioonottavaa suunnittelua selittää tietysti se, että OpenAI käyttää itse Slackia yrityksen sisäisenä viestikanavana. Yhtiön mukaan sen Slack-kanavilla on lähetetty yli 5 miljoonaa viestiä, joten yhtiöllä on ollut itselläänkin tarve tuoda oma tekoälynsä auttamaan viestitulvasta selviämisessä.

ChatGPT app for Slack on toistaiseksi rajatussa betakäytössä. Kiinnostuneet voivat liittyä jonotuslistalle jo nyt.