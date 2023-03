Arvostelu: Sony WH-1000XM5, etätyöläisen tärkein työkalu on nyt entistäkin parempi

Uudessa uljaassa etätyömaailmassa laadukkaat vastamelukuulokkeet ovat palavereissa kovettuneen Teams-soturien kenties tärkein yksittäinen työväline. Jo vuosien ajan tähän tarpeeseen on vastannut menestyksekkäästi Sony kehutulla XM-sarjallaan.

Saimme loppuvuodesta 2022 testiin sarjan uusimman tulokkaan, Sony WH-1000XM5:n. Kuulokkeet ovat suora seuraaja edeltäjälleen, arvostelussamme erinomaisesti pärjänneelle Sony WH-1000XM4:lle, joten olikin mielenkiintoista tutkia, miten kuulokkeet ovat kehittyneet muutaman vuoden aikana.

Sony on hallinnut laadukkaiden, toimistokäyttöön tarkoitettujen vastamelukuulokkeiden markkinaa jo vuosien ajan (arvostelimme Sonyn XM3:t jo vuonna 2019). Mutta uutuuden tukeva lähes 400 euron hintalappu hieman hirvitti ennen testiä. Halusimmekin saada selville, onko kovalle hinnalle todellista katetta.

Pistimme Sonyt siihen ainoaan oikeaan käyttöönsä eli Teams- ja Zoom-palavereiden työjuhdaksi, useamman kuukauden ajaksi, Etäpalavereita kuulokkeilla tuli hoidettua lähes 200 tunnin edestä, sekä Windows-tietokoneen että Android-kännykän kautta käyttäen.

Testirupeaman aikana kerrostaloasunnon naapurissa suoritettiin - äänistä päätellen - useampaan otteeseen jonkin kotimaisen rakennuslehden iskuporakoneiden pitkän ajan käyttötestiä. Lisäksi äänimaailmasta päätellen kerrostalonaapurustossa erottiin - ja palattiin äänekkäästi takaisin yhteen - keskimäärin joka toinen arkipäivä. Pikanttina lisänä useiden työpäivien aikana vaikutti siltä, että jostain päin taloyhtiötä kuului joko pahasti kärsivän kissan tai nokkahuilukurssin alkeiskurssin ääniä - se, kumpi oli kyseessä, ei koskaan täysin selvinnyt.

Rakkaiden naapuruston äänten lisäksi Sonyn kuulokkeilla peitettiin testijakson aikana myös mm. junan lasten leikkinurkkauksen ääniä (ei ikinä enää..) sekä linja-automatkan äänimaailmaa. Myös ulkoillessa kuulokkeita testattiin, sekä musiikin että palavereiden muodossa.

Joten testirupeama oli monipuolinen ja vivahteikas. Ja samalla se antoi varsin hyvän kuvan siitä, missä Sony WH-1000XM5:n vahvuudet ja heikkoudet ovat.





Sony WH-1000XM5 tekniset tiedot

Paino 250 grammaa Liitännät Bluetooth 5.2;

3,5mm kuulokeliitäntä Akkukesto 30 tuntia (ANC päällä) Värit Musta ja harmaa Hinta noin 380 euroa

Liitännät ja painikkeet

XM5:ssa ei ole hirvittävän paljoa liitäntöjä tai fyysisiä painikkeita.

Fyysisiä nappeja on tarjolla tasan kaksi. Toisesta kytketään päälle aktiivinen melunvaimennus eli ANC, toisesta puolestaan kuulokkeet pistetään päälle. Kuulokkeet siirretään Bluetooth-yhteyden paritustilaan pitämällä virtapainiketta pitkään pohjassa.

Liitäntöjäkään ei ole kuin kaksi: perinteinen 3,5mm kuulokeliitäntä sekä USB-C -portti kuulokkeiden latausta varten.







Istuvuus

Kuulokkeiden kenties tärkein ominaisuus on niiden istuvuus ja mukavuus. Vaikka kuulokkeet olisivat miten hyvät äänenlaadullisesti tai muilta ominaisuuksiltaan, ne lentävät kaapin perälle hyvin nopeasti, jos niiden käyttö on epämukavaa.

Tämän testaamiseksi käytimme Sonyn XM5-kuulokkeita useampanakin työpäivänä käytännössä kokonaisen 8-tuntisen työpäivän ajan, ottaen kuulokkeet korvilta vain lounaan ja vessataukojen ajaksi.

Lisäksi kuulokkeita testasi myös kaksi muuta koekäyttäjää, pidemmän käyttöpätkän ajan, jotta saatiin palautetta

Vaikka XM5:t eivät olekaan markkinoiden keveimmät kuulokkeet, millään muotoa, on Sony onnistunut muotoilussa mielestäni erinomaisen hyvin. Kuulokkeiden 250 gramman painoa ei käytännössä huomannut, sillä erittäin hyvin pehmustettu sanka tekee kuulokkeiden käytöstä varsin miellyttävää.

Kuulokkeiden kuppiosa on kasvanut sitten XM4-mallin, joten myös isommilla korvilla siunatut käyttäjät on huomioitu XM5:n suunnittelussa. Kuulokkeiden pehmusteosa on kohtuullisen hyvin hengittävää vegaanista keinonahkaa ja pehmusteet ovat paksut ja joustavat.

Sangan säätövaraa on mielestäni erittäin hyvin tarjolla ja kuulokkeet istuivat päähän oikein mainiosti, sekä allekirjoittaneella että muilla kuulokkeita testanneilla.

Ainoastaan useamman tunnin yhtäjaksoisen kuulokkeiden päässä pitämisen jälkeen alkoi korvia hieman hikoiluttamaan, jolloin tarvittiin selkeästi lyhyt kahvipaussin mittainen tauko kuulokkeiden käytöst. Mutta korvien hikoiluun vaadittiin tosiaan jo vähintään kolmen, neljän tunnin yhtäjaksoinen kuulokkeiden päässä pitäminen.

Yhteenvetona sanoisin, että XM5:t ovat erinomaisen mukavat kuulokkeet päässä.

Käytettävyys

Sony WH-1000XM5 eivät lähde ottamaan isoja irtiottoja edeltäjiinsä nähden käytettävyydessä ja käyttölogiikassa. Kuulokkeiden ulkopinta toimii kosketuseleillä, joilla voidaan säätää äänenvoimakkuutta, pistää toisto paussille ja hypätä vaikkapa seuraavaan musiikkikappaleeseen. Toimintojen logiikka on selkeä ja looginen ja sen oppii hyvinkin lyhyellä käytöllä.

Suurin ongelma kosketuseleiden käytöstä tulee ulkosalla, sillä kosketuspinta ei reagoi kunnolla - tai käytännössä lainkaan - hanskat kädessä operoiden. Eli Suomen talvessa kuulokkeiden käyttö ulkosalla on hieman hankalampaa, jos haluaa säätää kesken lenkin äänenvoimakkuutta tai hypätä seuraavaan kappaleeseen.

Käytettävyyden saralla ilahduttavia puolia olivat mm. tuki Androidin pikaparitukselle, eli kuulokkeet yhdistyvät omistajansa puhelimeen todella sähäkästi. Lisäksi XM5:t tukevat - kuten edeltäjänsäkin - kahteen laitteeseen paritusta, eli kuulokkeita voi käyttää sekä puhelimella että tietokoneella ilman erillistä paritusrumbaa laitetta vaihdettaessa.

Pienenä lisäbonuksena mainittakoon vielä tuki Androidin Löytä kuulokkeeni -toiminnolle, jonka avulla kadonneet kuulokkeet pystyy paikallistamaan näppärästi.

Käytettävyyden osalta XM5 tarjoaa helppokäyttöisyyttä, mutta ymmärrän myös sitä ostajakuntaa, joka haluaisi fyysiset painikkeet kaikille kuulokkeiden tärkeimmille toiminnoille.

Sonyn mobiilisovellus

Sonyn kuulokkeiden virallinen sovellus on tarjolla sekä iPhonelle että Androidille. Sovelluksen kautta säädetään mm. juuri käyttäjän oman korvan mukainen vastameluprofiili sekä 360 asteen tilaäänen säädöt.



Sovelluksen päänäkymä

taajuuskorjain ja muita ääneen liittyviä asetuksia

Tärkein sovelluksen kautta tehtävä säätö on kuitenkin taajuuskorjain, jonka avulla kuulokkeiden äänimaailmaa voi räätälöidä omaan makuun paremmin sopivaksi. Kuulokkeiden oletusarvona oleva taajuuskorjain kannattaakin muokata paremmin omaan makuun sopivaksi saman tien, heti kuulokkeiden käyttöönoton yhteydessä

Lisäksi sovelluksen kautta tapahtuvat myös kuulokkeiden omat ohjelmistopäivitykset, joten sovellus on hyvä ottaa käyttöön senkin takia, että kuulokkeisiin saadaan varmasti tuoreimmat ohjelmistot käyttöön.



asetuksissa ei ole hirvittävästi säädettävää

Valitettavasti Sonyn sovellus on hieman sekava ja vahvasti insinöörivetoinen. Lisäksi se vaatii hurjan määrän oikeuksia, kuten mm. pääsyn käyttäjän sijaintitietoon - vaikka tämä perustellaankin älykkäällä profiilin vaihdolla eri sijainneissa.



heti testijaksomme alussa aktiviteettihistoria kertoi vielä edeltäjän, XM4-mallin vahvasta käytöstä..

Sovellukseen ei kuitenkaan kovin usein tarvitse koskea, joten sovelluksen kevyt insinöörihenkisyys ei ole valtavan suuri miinus koko kokonaisuutta ajatellen.

Äänenlaatu

Äänenlaatu on tietysti kuulokkeista puhuttaessa erittäin tärkeä tieto. Mutta tässä kannattaa myös muistaa se tosiasia, että Sony XM5:t on tarkoitettu ennen kaikkea vastamelukuulokkeiksi.

Joten todettakoon saman tien, että Sonyjen äänenlaatu ei yllä huipputason studiokuulokkeiden tasolle. HIFI-miehille ja -naisille XM5:t tuottavat tältä osin väistämättä pettymyksen.

Mutta jos keskitytään kuluttajatason kuulokkeisiin, tilanne onkin täysin eri. Sonyn äänimaailma on suoraan paketista otettuna hieman liikaa bassovoittoinen, kuten yleensäkin nykyajan kuluttajille suunnatuissa kuulokkeissa.

Kun kuulokkeiden äänimaailmaa säätää paremmin haluttua vastaavaksi Sonyn sovelluksen avulla, päästään jo lähemmäs tavoiteltua, ideaalia äänimaailmaa. Aivan siihen ei kaikkien säätöjenkään avulla päästä, mutta erinomaisen lähelle silti.

Huomattavaa on tietysti myös se, että käytössä oleva koodekki vaikuttaa Bluetooth-kuulokkeissa valtavasti. Sony XM5 tukee Sonyn omaa LDAC-koodekkia, joka tarjoaa teoriassa parhaan mahdollisen tasapainon äänenlaadun ja Bluetoothin toimivuuden väliltä, mutta oikean koodekin valitseminen pitää tehdä Androidin puhelimen omista asetuksista.





Windowsilla käytetty koodekki valitaan enemmän arvalla, joten musiikin toistoon suositeltavin äänilähde on ehdottomasti Android-puhelin tai -tabletti. Suoraan 3,5mm kuulokeliitännällä musiikkia kuunneltaessa kuulokkeiden taajuuskorjain ei ole käytössä ellei kuulokkeita kytke erikseen päälle. Kuulokkeet päälle kytkettynä ja laadukasta 3,5mm johtoa käytettäessä äänenlaatu vastaa LDAC-koodekin tarjoamaa äänenlaatua.

Windowsin kanssa Bluetooth-kuulokkeiden äänenlaatu ja sen ongelmat eivät siis ole mitenkään Sonyyn liittyvät, vaan johtuvat tavasta, jolla Windows valitsee käytettävän koodekin. Valittu koodekki määrittää pitkälti sen, millä laadulla ääni pakataan siirron ajaksi - ja tästä ongelmasta kärsivät kaikki Bluetooth-kuulokkeet, joita Windowsissa käytetään.

Sonyn äänimaailma vastamelukuulokkeiden sarjassa on kuitenkin ehdottomasti huippuluokkaa - ja vertaillessa kuulokkeiden äänenlaatua vaikkapa satasen markettikuulokkeisiin tai lähes joihin tahansa muihin vastamelukuulokkeisiin, voittaa Sony kisan käytännössä joka kerta. Vastamelukuulokkeiden saralta Sonyn äänenlaadulle ei löydy montaa kisaajaa - ja nekin harvat ovat samoissa hintaluokissa Sony XM5:n kanssa.

Mikrofonin äänenlaatu

Koska Sonyjen yksi tärkeimmistä käyttäjäryhmistä ovat Teams-palavereita tunnista toiseen tahkoavat toimistotyöläiset, on mikrofonin laadulla erittäin paljon merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Ja tällä saralla Sony XM5 todellakin loistaa. Älykkäästi ympäristön äänet poistava mikrofoni on yksinkertaisesti hämmentävän hyvä. Se osaa poistaa puheesta käytännössä kaiken taustamelun, olipa kyseessä sitten tuuli, junan humina ja kolina tai yleinen toimiston kakofonia. Jäljelle jää vain puhujan ääni, joka on itse asiassa todella hämmentävä kokemus, koska tyypillisesti etäkokouksiin "kuuluva" matalataajuuksinen humina ja taustalta kuuluvat elämän äänet katoavat lähes taianomaisella tavalla.





Puhtaasti mikrofonina ajateltuna Sonyt eivät tietenkään pärjää vaikkapa kotistudioihin tarkoitetuille erillismikrofoneille, mutta kuulokkeista löytyviksi mikrofoneiksi XM5:n mikrofonit ovat erittäin hyvät.

Pienenä pikanttina mainintana mainitsen myös sen, että Sonyn mikrofoni on toisinaan myös hieman ärsyttävänkin hyvä. Se osaa poistaa taustamelun, tuulen ja toimiston äänet erinomaisen hyvin. Mutta jos menet vaikkapa naputtelemaan sormilla pöytää palaverin aikana, kuuluu naputtelu vastapuolelle hyvinkin kirkkaana ja selkeänä - se kun ei ole varsinaisesti "taustamelua" termin määritelmän mukaan.

Säänkestävyys

Sony WH-1000XM5:n iso kompastuskivi on siinä, että kuulokkeille ei ole tarjolla minkäänlaista IP-luokitusta eli kuulokkeiden ei luvata olevan sateenkestävät. Sony ei myöskään suosittele kuulokkeiden käyttöä rankan hikoilun aikana, eli salille tai juoksulenkille kuulokkeet eivät sovi.

Tähän kohtaan lisäisin myös jo aiemmin nostetun mainintani siitä, että kuulokkeiden kosketuseleet eivät toimi hanskat kädessä, joten myöskään talvipakkasilla kuulokkeiden käyttö on hieman rajoitettua.

Varaosat

Kuulokkeiden elinikä on usein huomattavasti paljon pidempi kuin vaikkapa älypuhelimella, joten varaosien saatavuus on yksi tärkeä seikka kuulokkeiden pitkän käyttöiän kannalta.

Ainakin tätä kirjoitettaessa Sonyn XM5 -kuulokkeille löytyy tärkeimpiä kuluvia osia varaosina varsin hyvin: useimmat isot elektroniikkamyyjät näyttävät myyvän mm. kuulokekuppien pehmusteita varaosina, samoin sangan pehmusteita.

Tässä suhteessa Sony lieneekin yksi turvallisimmista vaihtoehdoista: yhtiön tuotesarja on niin suosittu, että sen varaosien saatavuus lienee varsin hyvällä tasolla vielä vuosienkin päästä.

Vastamelun laatu

Koska kyse on vastamelukuulokkeista, niiden tärkein ominaisuus on tietysti niiden kyky suodattaa pois ympäristön ääniä. Tämän osalta pitkä testijaksomme antoi erinomaisen hyvän mahdollisuuden tehdä aiheesta subjektiivista testausta hyvinkin monissa eri olosuhteissa.





Samalla kuulokkeiden vastamelun toimivuutta tuli verrattua myös useisiin muihin vastamelutoiminnolla varustettuihin kuulokkeisiin, nappikuulokkeista kuppikuulokkeisiin.

Jos asian voisi tiivistää jotenkin selkeästi, sanoisin sen näin: Sony on edelleen vastamelukuulokkeiden kiistaton kuningas.

Siinä missä edeltäjät, XM4:t olivat julkaisuhetkellään erinomaiset, ovat XM5:t vieläkin paremmat. Jopa selkeästi paremmat.

Merkittävimmän parannuksen tässä tekee itse asiassa paranneltu kuulokkeiden malli ja rakenne - jopa ilman aktiivista vastamelua, kuulokkeet itsessään poistavat mekaanisesti valtaosan ympäristön äänimaailmasta. Eli vaikka kuulokkeiden paino ja pehmusteiden paksuus ei olekaan valtavasti muuttunut sitten edeltäjämallin, ovat Sonyn insinöörit saaneet parannettua pehmusteiden ja kuulokkeiden rakenteen tarjoamaa melunvaimennusta selkeästi aiempaan nähden.

Tässä piilee myös pieni ongelmakohta: jos käytät silmälaseja, joiden sangat ovat huomattavan paksut ja "irti päästä" korvan kohdalta, kuulokkeiden pehmusteeseen saattaa jäädä isompi aukko, joka "vuotaa" sisään ulkomaailman ääniä toivottua enemmän. Tähän ei edes ANC:n käyttö auta. Itselläni silmälasien asennon muuttaminen parin millin verran tukki kuulokkeiden pehmusteessa olevaa aukkoa juuri sopivasti, mutta kaikilla tilanne ei ole välttämättä yhtä helposti korjattavissa.

Aktiivinen vastamelutoimintokin (ANC) on loistava, mutta jopa ilman sitä pärjätään junassa tai muussa tasaista huminaa aiheuttavassa ympäristössä. Kun hyvä rajkenne yhdistetään erinomaisesti toimivaan aktiiviseen vastamelutoimintoon, on lopputulos hämmentävän hyvä. Ilman musiikkia tai mitään toistettavaa ääntä, junamatkasta tulee XM5:n kanssa parhaimmillaan jopa pelottavan hiljainen kokemus.

Eli jos etsit nimenomaan parasta mahdollista vastamelutoimintoa tarjoavia kuulokkeita - ja hintalapulla ei ole juurikaan väliä - ovat Sony WH-1000XM5 käytännössä paras valinta tällä hetkellä.







Kuljetettavuus

Sony on ilmeisesti ajatellut, että näin etätyömaailmassa kuulokkeiden helppoon kuljetukseen ei tarvitse enää panostaa. Ja tämän huomaa.

Kuulokkeita ei saa puristettua oikeastaan mitenkään pienempään tilaan ja ne vievät kantolaukussaan ison siivun reilummankin kokoisesta repusta. Pakatessa tavaroita vaikkapa työmatkaa varten, julkisilla liikennevälineillä kulkien, seikka ärsytti välillä hyvinkin paljon.

Joten jos kompaktiin tilaan taipuvat ja taittuvat kuulokkeet ovat ehdoton vaatimus tuleville työkuulokkeillesi, kannattaa suosiolla jättää XM5:t väliin.

Akkukesto ja latausnopeus

Akkukestoa Sony lupaa kuulokkeille aktiivisella vastamelutoiminnolla käytettäessä 30 tunnin ajan. Vaikka lukema kuulostaa hurjalta, oli omissa testeissämme lukema täsmälleen samaa luokkaa ANC:ta käytettäessä. Käytännössä kuulokkeiden akku kestää kokonaisen työviikon ajan, jos edes hetkeksi malttaa hypätä kahvitauolle tai pidemmälle lounaalle viikon aikana.

Kuulokkeet eivät valitettavasti tue pikalatausta, vaan täysin tyhjästä kuulokkeita joutuu lataamaan noin 3,5 tunnin verran. Sony itse lupaa 3 minuutin latauksen antavan virtaa sen verran, että kuulokkeita voi lyhyen latauksen jälkeen käyttää ANC-tilassa 3 tunnin ajan. Lataus onnistuu millä tahansa USB-C -liittimellä varustetulla laturilla.

Jos akku kuitenkin loppuu kesken kaiken, voi kuulokkeita käyttää myös täysin ilman virtaa, 3,5mm kuulokejohdon avulla. Tällöin tietysti menetetään ANC-toiminto sekä taajuuskorjaimen asetukset.







Yhteenveto

Sony WH-1000XM5 ovat markkinoiden parhaat vastamelukuulokkeet. Piste.

Niiden äänenlaatu on kuluttajatason kuulokkeiksi hyvä, mikrofonin äänenlaatu kuulokkeiksi erittäin hyvä ja vastamelutoiminnoltaan kuulokkeet ovat parasta, mitä rahalla saa.

Kova hintalappu on kuulokkeiden suurin ongelma. Toisaalta, myös lähimmät kilpailijat eli Sonyn edeltäjämalli XM4, Applen AirPods Maxit ja vaikkapa tietyt Bosen kuulokkeet maksavat nekin paljon. Jotkut hieman vähemmän, jotkut jopa enemmän. Mutta Sony XM5:t ovat näistä kaikista vaihtoehdoista ne parhaat vastamelukuulokkeet.

Säänkestävyys on toinen tekijä, joka karsii väistämättä ostajakuntaa: Sony ei ole tarkoittanut XM5-kuulokkeita ensisijaisesti liikuntaan tai ulkoiluun kehnossa säässä - ja niihin käyttökohteisiin ne eivät yksinkertaisesti sovellu.

Pientä natinaa voisi antaa myös siitä, että kuulokkeet eivät enää pakkaudu kovinkaan pieneen tilaan, joten kodin ja työpaikan välillä kuulokkeita kuljetettaessa ne haukkaavat läppärilaukun sisätilasta helposti puolet.

Kokonaisuus on kuitenkin paketti, joka on mielestäni ehdottomasti hintansa arvoinen.

Plussat

Loistava melunvaimennus

Hyvä äänenlaatu

Erittäin hyvä mikrofonin äänenlaatu

Tuki Androidin pikaparitukselle

Tuki kahden laitteen Bluetooth-kytkennälle

Varaosien saatavuus

Hyvä akkukesto





Miinukset

Erittäin kalliit

Ei IP-luokitusta (ei kestä vettä)

Kosketuseleet eivät toimi hanskat kädessä

Eivät taivu pieneen tilaan kuljetettaessa

Ei pikalatausta





Tähdet

Pienistä kauneusvirheistä huolimatta Sony WH-1000XM5 ei petä odotuksia. Puolikas tähti on kuitenkin pakko tipauttaa pois kehnosta säänkestävyydestä, sillä kuulokkeiden sopisi toimivan kaikissa mahdollisissa käyttötilanteissa.