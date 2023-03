Poliisi varoittaa WhatsApp-huijauksesta, jolla on viety suuriakin summia rahaa

Lapin poliisille kirjattiin perjantaina rikosilmoitus WhatsApp -sovelluksen avulla tehdystä petoksesta.

Tapauksen asianomistaja oli saanut tyttärensä nimissä WhatsApp-viestin, jossa oli kerrottu tyttären puhelimen vahingoittuneen ja viestin siksi tulevan vieraasta numerosta. Tämän jälkeen oli seurannut pyyntö maksaa kiireellinen lasku tyttären puolesta.

Pyydetylle tilille asianomistaja oli siirtänyt merkittävän summan rahaa, jonka jälkeen oli selvinnyt, että viestit tai pyyntö eivät olleet tulleet asianomistajan tyttäreltä. Poliisin mukaan tässä vaiheessa rahat olivat jo ehtineet siirtyä tavoittamattomiin.





Kyseessä on varsin tuttu ja yleinen huijaus, josta on varoiteltu aiemminkin. Tällaisilla huijauksilla on saatu asianomistajilta suuriakin summia rahaa. Poliisin mukaan vastaavia ilmoituksia on tehty perjantaina eri puolilla Suomea.

Rahapyyntöjen kanssa kannattaa aina olla varovainen ja tuntemattomista numeroista tuleviin yhteydenottoihin kannattaa suhtautua varovaisuudella. Esimerkiksi kyseisessä tapauksessa kannattaa ensiksi soittaa oikeaan numeroon ja varmistaa onko puhelin oikeasti vahingoittunut.