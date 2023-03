Venäjä kielsi Telegramin, Teamsin, WhatsAppin ja Skypen

Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvä Venäjä pelkää yhä enemmän sitä, että maan tiedustelupalveluiden ja hallinnon tietoja lipsuu verkon yli länsimaiden ja Ukrainan käyttöön.

Nyt maassa onkin kielletty laaja liuta ulkomaisia viestipalveluita, aina Microsoft Teamsista WhatsAppiin.

Kielto koskee kaikkia hallinnon organisaatioita ja niissä toimivien ihmisten viestiliikennettä.

Kiellettyjen sovellusten lista on tarkalleen ottaen tämä:

Viber

Discord

WeChat

Snapchat

Telegram

Threema

WhatsApp

Microsoft Teams

Skype for Business



Hämmentäväksi listan tekee parikin seikkaa. Ensinnäkin listalta löytyy kiinalainen WeChat, joka tuskin vuotaa tietoja länsimaihin - Kiinalle toki sitäkin enemmän. Toinen huomionarvoinen lisäys on Venäjällä ja myös Ukrainassa valtavan suosittu Telegram. Sovellus on alunperin venäläinen, mutta sen tietoturvan tasosta ei oikein kukaan tunnu tietävän mitään. Yhtiö itse kertoo tietoturvan olevan tasokasta, mutta tietoturvayhteisö ei ole lainkaan vakuuttunut Telegramin tietoturvasta.

Mielenkiintoiseksi listan tekee myös se, että listalta puuttuu pari suurta toimijaa: vahvasta salauksestaan tunnettu, journalistienkin suosima Signal sekä Teamsin pahin kilpailija, amerikkalainen Zoom.

Venäjän tietoliikennettä valvova Roskomnadzor kertoo tiedotteessan (venäjäksi, linkki johtaa venäläiselle palvelimelle), että kielto koskee venäläisiä organisaatioita ja niissä työskenteleviä ihmisiä.

Venäjä on jo aiemmin sensuroinut verkkoa rankasti, kieltänyt vapaan lehdistön toiminnan maassa ja on aktiivisesti pyrkinyt estämään VPN-yhteyksien käyttöä. Maan estotoimet tosin eivät ole läheskään samaa tasoa kuin Kiinan vastaavat, jossa on lähes mahdotonta päästä "ei-hyväksytyille" sivustoille, edes VPN-palvelinten kautta.