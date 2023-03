Tällaisia ovat Sonyn vuoden 2023 QD-OLED-, OLED- ja Mini LED-televisiot

Sony on julkistanut neljä uutta televisiota BRAVIA XR -mallistoon. Vuoden 2023 vaihtoehdot ovat X95L Mini LED, X90L Full Array LED, A95L QD-OLED ja A80L OLED.

Sonyn televisioissa on jo pari vuotta käytetty Cognitive Processor XR -videoprosessoria. Uusissa malleissa tätä prosessoria on nyt päivitetty. Sonyn mukaan prosessorin uusi XR Clear Image -tekniikka parantaa kohinanvaimennusta sekä liikkeentoistoa ja samalla vähentää epätarkkuutta. Se mahdollistaa entistä paremman kirkkauden ja taustavalon paikallisen himmennyksen hallinnan sekä vähemmän blooming-efektiä X95L-mallissa.

Uusissa malleissa on aiemmista malleista tuttu Acoustic Center Sync -ominaisuus, joka yhdistettynä Sonyn soundbareihin tarjoaa täyteläisemmän basson ja laajemman äänikentän. Tänä vuonna uutuutena X95L-mallissa on Acoustic Multi-Audio+ -äänitekniikka, joka synkronoi äänen tarkasti kuvaruudulla näkyvien tapahtumien kanssa.





Uusissa malleissa on lisäksi Google TV -käyttöliittymä. Ohjelmistosta löytyy PS5-konsolilla pelaamista varten kuvaominaisuuksia, kuten Auto HDR Tone mapping- ja Auto Genre Picture Mode -tila, jotka optimoivat kuvanlaatua peli- ja suoratoistosisältöä varten.

Tarjolla on myös Screen Size -ominaisuus, jolla pelaaja voi mukauttaa ruutunäkymän kokoa, Game Menu erilaisten säätöjen tekemiseen pelaamiseen liittyen ja Eco Dashboard -toiminto, josta käyttäjät voivat helposti mukauttaa energiansäästöasetuksia.

Muita yhteisiä ominaisuuksia ovat Bravia Core -suoratoistopalvelu ja mahdollisuus käyttää Bravia Cam -kameraa.

A95L QD-OLED ja A80L OLED

Bravia XR A95L -televisiossa hyödynnetään Samsung Displayn kehittämää QD-OLED-paneelia, joka on edennyt toiseen sukupolveen tarjoten kirkkaampaa kuvaa sekä pienempää virrankulutusta.

A95L-mallista löytyy kolme kokovaihtoehtoa, jotka ovat 55", 65" ja 77" eli samat kuin Samsungin omassa S95C -mallistossa.

A95L -mallissa on FlatpanelsHD -sivuston mukaan MediaTekin Pentonic 1000 -piiri, jonka ansiosta televisio on saanut Dolby Vision 4K 120 Hz -tuen. Tämä on myös ainoa televisio Sonyn osalta tällä piirillä. HDMI 2.1 -portteja on kaksi, joista toinen on eARC-portti.

Muotoilun kerrotaan olevan erittäin ohut ja jalustana toimii alumiininen 3-way TV stand -jalusta, joka tarjoaa erilaisia jalustan asentovaihtoehtoja, mukaan lukien kapean asennon pienemmille tasoille, vakioasennon ja korkeamman asennon, jolla television alle mahtuu soundbar-kaiutin.

A80L OLED -television kokovaihtoehdot ovat 55", 65", 77" ja 83".

A80L on kuitenkin varsin pieni päivitys, sillä käytössä on sama piiri kuin viime vuoden A80K-mallissa, eikä sen OLED-paneelissa käytetä esimerkiksi Philipsin vuoden 2023 OLED-televisiosta löytyvää Micro Lens Array -tekniikkaa.

A95L- ja A80L-malleissa on Acoustic Surface Audio+ -ominaisuus, jossa ruutuun kiinnitetyt aktuaattorit värähtelevät tuottaakseen ääntä koko näytön alueelta, mikä vastaa täydellisesti sitä, mitä näytöllä näkyy. A95L-mallissa on Multi-View -ominaisuus, jolla käyttäjä voi katsella esimerkiksi ohjeita ja pelioppaita rinnakkain pelaamisen aikana.

Viime vuoden A90K -malli ei saanut päivitystä, joten tämä malli jatkaa myös vuodelle 2023.



X95L Mini LED ja X90L Full Array LED

Sonyn vuoden 2023 LCD -televisioiden kärkipäähän menevät uudet X95L ja X90L. Tarjolla on myös keskikastiin kuuluvat X85L, X80L ja X75WL.

X95L -malliston kokovaihtoehdot ovat 65", 75" ja 85".

Näissä malleissa hyödynnetään Mini LED -taustavalaistusta. Himmennysalueiden määrä on nyt aiempaa suurempi. Päivitetyssä Cognitive Processor XR -prosessorissa on XR Backlight Master Drive -tekniikka, joka ohjaa erittäin tarkasti taustavalaistusta.

FlatpanelsHD -sivuston mukaan himmennysalueiden määrä on kasvanut jopa 20 prosentilla ja kirkkaus noussut 30 prosentilla viime vuoden X95K -televisioon verratessa.

X95L-mallissa on uusi Acoustic Multi-Audio+ -äänitekniikka, joka synkronoi äänen tarkasti kuvaruudulla näkyvien tapahtumien kanssa.

X90L -mallissa käytetään Full Array Local Dimming (FALD) -taustavalotekniikkaa. Myös tämä malli on aiempaan verratessa kirkkaampi. Vastaavaa tekniikkaa käytetään myös X85L -mallissa, joka on myös kirkkaampi aiempaan verratessa. X85L -mallissa on tosin käytössä 4K HDR Processor X1 -prosessori eli käytössä ei ole uutta XR Clear Image -tekniikkaa.

X80L ja X75WL hyödyntävät LED-valaistusta. X80L-mallissa on 4K HDR Processor X1 -prosessori ja X75WL-mallissa on 4K X1 -prosessori.

X80L- ja X75WL-malleissa on 60 hertsin virkistystaajuus, kun muissa vaihtoehdoissa (X95L, X90L ja X85L) on 120 hertsin virkistystaajuus.

X90L:n kokovaihtoehdot ovat 55", 65", 75", 85" ja suuri 98".

X85L:n vaihtoehdot ovat 55", 65" ja 75". X80L:n vaihtoehdot ovat 43", 50", 55", 65", 75" ja 85", kun taas X75WL:n vaihtoehdot ovat 43", 50", 55", 65" ja 75".

Uusia 8K-malleja Sony ei julkistanut.

Sony ei myöskään kertonut uusien mallien hintoja tai saatavuutta, vaan nämä ilmoitetaan myöhemmin vuoden aikana.