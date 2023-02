Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra -sähköpotkulaudassa on kehittynyt kaksoisjousitusjärjestelmä

Teknologiayhtiö Xiaomi on tasaiseen tahtiin esitellyt uusia sähköpotkulautoja. Esimerkiksi viime kesällä julkaistiin Electric Scooter 4 Pro ja nyt tämä on saanut kaverikseen MWC-messuilla Electric Scooter 4 Ultran.

Ultra sijoittuu sähköpotkulautojen huippuun ja tämä tuntuu myös hinnassa. Huhtikuussa saataville tuleva lauta maksaa peräti 999 euroa.

Electric Scooter 4 Ultran erikoisuus löytyy laitteen rungosta ja sen erilaisesta rakenteesta.

Xiaomi kertoo, että alusta on korkeampi ja käytössä on kehittynyt kaksoisjousitusjärjestelmä. Ajon luvataan olevan tasaista myös epätasaisilla pinnoilla kulkiessa.



Sähköpotkulaudan alumiinirungon maksimikantavuus on 120 kiloa ja itse laite painaa noin 24,5 kiloa. Electric Scooter 4 Ultra on 1260 millimetriä korkea ja 1200 millimetriä pitkä. Lauta on saanut IP55-luokituksen.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra on varustettu suuremmilla puhkeamattomilla ja itsepaikkautuvilla 10-tuumaisilla Xiaomi DuraGel -renkailla. Xiaomin mukaan alle 3,5 mm:n lävistykset tiivistetään tiivistegeelillä, kun lävistävä esine on poistettu.

Myös suorituskykyyn on panostettu.

940W vaihdemoottorin enimmäisteho ja 12000 mAh akku takaavat jopa 70 kilometrin matkustamisen yhdellä latauksella. Tämä pitkä kantama saavutetaan 75 kilon painoisella kuskilla, joka ajaa tasaisella tiellä tasaista 15 km/h nopeutta.

Akku latautuu täyteen 6,5 tunnissa. Esimerkiksi Electric Scooter 4 Pron akku latautuu täyteen 8-9 tunnissa.

Electric Scooter 4 Ultra kulkee enintään 25 km/h nopeutta ja sen luvataan nousevan jopa 25 % kaltevat rinteet helposti. Lauta on varustettu uudella S+ -tilalla, joka kiihdyttää laudan neljässä sekunnissa täyteen nopeuteen.

