Ennuste: Vuonna 2033 teknologia hoitaa 39% kotitöistä

Tekoälyn ja robotiikan asiantuntijoille tehty tutkimus teknologian kehityksestä seuraavan kymmenen vuoden päähän veikkaa ison siivun kotitöistä siirtyvän robottien ja tekoälyn hoidettavaksi.

Tutkimuksessa pyydettiin japanilaisia ja brittiläisiä tekoäly- ja robotiikkatutkijoita arvioimaan maailmaa kymmenen vuoden päähän, ajatellen nimenomaan sitä, miten teknologia tulisi muuttamaan kotityöt.

Tutkijoiden mukaan todennäköisimmin automatisoiduksi siirtyy ruokaostosten tekeminen. Tutkijoiden näkemyksen mukaan tekoälyyn pohjautuvat verkkokaupparatkaisut tulevat yleistymään vauhdilla ja korvaavat merkittävässä määrin ruokaostosten tekemisen.

Tutkijoiden mukaan ruokakauppa siirtyy verkkoon ja sielläkin ihmiselle jää lähinnä rooliksi varmistaa, että tekoäly on fiksuillut oikeat asiat ostoskoriin ja kuitata tilaus. Tällä hetkellä ostokäyttäytymiseen pohjautuvia, tekoälyä ja laajempaa kuluttajadataa ("ostat yleensä näitä 7 viikon välein", "mämmiä ostat yleensä 3 päivää ennen pääsiäistä") hyödyntäviä ruokakauppoja ei ainakaan Suomessa ole.



Vähiten teknologia tulee - tutkijoiden mukaan - muuttamaan ihmisistä huolehtimista, eli lasten ja vanhusten hoivaa.

Tutkijoita huolestuttaa kehityksessä se, että jos uusi kotitöistä vapauttava teknologia on huomattavan kallista, se muodostaa uuden elintasokuilun ihmisten välille: vapaa-ajan. Tällöin varakkaampi osa väestöstä voisi keskittyä vapaa-aikaansa, varattomamman osan käyttäessä vapaa-aikaansa kotitöiden äärellä.

Toki teknologia on mullistanut kotitöiden arkea merkittävästi jo pitkään muutenkin. Pyykkikone on ajallisesti vapauttanut huikean määrän aikaa muuhun käyttöön, juoksevasta vedestä puhumattakaan. Ja myös nykypäivänä kehitys on kehittynyt: robotti-imurit ovat yleistyneet vauhdilla, vapauttaen jälleen tunnin, pari viikosta lisää kotitöiltä muuhun käyttöön.

Tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa PLOS ONE -julkaisussa.