Spotifyn tekoälyä käyttävä DJ toistaa kommenttien kera musiikkia

Spotify saa uuden tavan kuunnella musiikkia. Kyseessä on ChatGPT:stä tutun OpenAI:n tekoälyyn perustuva tiskijukka, joka osaa myös puheella kommentoida toistettavia kappaleita.

Spotify kertoo, että DJ tarjoaa kuratoidun kokoelman musiikkia sekä kommentteja kappaleista ja artisteista hämmästyttävän realistisella äänellä, joista tekoäly uskoo sinun pitävän.

Käytännössä tekoäly-DJ on soittolista, joka osaa soittaa uutta musiikkia, mutta tarjoaa myös vanhoja, vuosia sitten kuunneltuja kappaleita käyttäjälle. DJ:n tarjoama valikoima myös paranee jatkuvasti saadun palautteen perusteella.

Ominaisuus on toistaiseksi beetavaiheessa ja se on käytettävissä vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa käyttäjillä, joilla on Premium-tilaus. Ainakin testivaiheessa ominaisuus toimii vain Android- ja iOS-laitteilla.