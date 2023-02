Tässä tämän viikon kaikki Netflix-uutuudet

Viikko on jo kovaa vauhtia käynnissä, mutta nyt on oiva aika käydä läpi esimerkiksi viikonlopun sohvahetkiin tai kenties illan elokuvaksi sopivaa Netflix-tarjontaa. Maailman johtava suoratoistopalvelu tuo tälläkin viikolla liki tusinan verran uutta sisältöä.

Tulossa on uusi Perfect Match -sarja entiseltä poikabändi-idolilta Nick Lacheylta, South Carolinan traagisista murhista kertova dokumenttisarja Murdaugh Murders: A Southern Scandal, meksikolainen mysteerisarja Triptych identtisistä sisaruksista sekä turkkilaisdraama Who Were We Running From?, joka lakia pakoilevasta äidistä ja tyttärestä.

Lisäksi tutuista sarjoista paluun tekevät saaristolaisteineista kertovan draama Outer Banksin kolmas kausi, Formula 1 -sarjan kiemuroista ja persoonista kertovan dokusarjan Formula 1: Drive to Survive uusin kausi, muksuille suunnattujen piirrettyjen Oddballsin sekä Pokémon Ultimate Journeys: The Seriesin toiset kaudet.







Uutuuselokuvia ovat entisen seksityöntekijän uusista tuulista kertova Call Me Chihiro, yliluonnollinen komedia We Have a Ghost, jossa nähdään mm. Anthony Mackie ja Stranger Thingsistä tuttu David Harbour sekä brittitrilleri The Strays, joka kertoo naisesta, jonka täydellinen arki saa järkyttävän muutoksen.

Tässä uutuudet linkkeineen ja julkaisujärjestyksessä:

Helmikuun 21.

Perfect Match

Helmikuun 22.

Murdaugh Murders: A Southern Scandal



The Strays -- Netflix Film

Triptych

Helmikuun 23.

Call Me Chihiro -- Netflix Film

Outer Banks - Kausi 3



Helmikuun 24.

Formula 1: Drive to Survive - KAusi 5

Oddballs - Kausi 2

Pokémon Ultimate Journeys: The Series: Osa 2

We Have a Ghost

Who Were We Running From?