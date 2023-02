Tekoälyä käyttävä kirjoituskone, Ghostwriter

ChatGPT -tekoälyn takaa löytyvä GPT-3 -kielimalli on poikinut viime vuosina paljon muutakin tekoälyn saralla kuin ChatGPT:n. Se on tarjonnut myös harrastajille mitä erikoisempia mahdollisuuksia kokeilla luovuuttaan.

Yksi tällaisista projekteista on Ghostwriter. Idean taustalla on vuosien 1992 ja 1995 välillä pyörinyt lasten TV-sarja, Ghostwriter jossa lasten käsiin päätyy maaginen kirjoituskone. Kirjoituskoneen sisään on jäänyt vangiksi haamu, joka vastaa lasten kysymyksiin naputtelemalla kirjoituskoneella vastauksen.

Tästä innoitusta on ammentanut Arvind Sanjeev, joka päätti tehdä nykyaikaisen, mutta haamun sijasta tekoälyä käyttävän version samasta aiheesta.

Käyttöön otettiin muinainen Brother AX-325 -sähkökirjoituskone. Kehittäjä debuggasi kirjoituskoneen näppäimistöltä kirjoitusosalle kulkevat signaalit ja rakensi sen pohjalta ajurit, jotka osasivat muuttaa tekoälyltä tulevat kirjaimet kirjoituskoneen signaaleiksi. Signaalin pohjalta kirjoituskone sitten osaa naputella oikeat kirjaimet paperille. Teknologiasta projektissa vastasi Raspberry Pi -minitietokone sekä Arduino -ohjainpiiri.

Miten homma toimii käytännössä?

Ihminen kirjoittaa ensin kirjoituskoneella riville kysymyksen tai pyynnön, johon haluaa tekoälyltä vastauksen ja siirtyy seuraavalle riville. Tämän jälkeen Raspberry Pi hakee GPT-3 -tekoälymallilta vastauksen ja syöttää sen Arduinon kautta kirjoituskoneelle. Lopuksi kirjoituskone naputtelee vastauksen paperille.

Alla video toiminnasta:







Vaikka toiminta vaikuttaakin kömpelöltä, on mekaanisen laitteen ja tekoälyn yhdistelmässä jotain hypnoottisen upeaa.

Alla vielä timelapse-video projektin rakentamisen eri vaiheista:







Lisää taustoje projektista löytyy Sanjeevin omilta sivuilta.