Neeva-hakukone ja tekoälyllä toimiva chatbotti saapuivat Eurooppaan

Neeva-hakukone tuli Yhdysvalloissa käytettäväksi pari vuotta sitten, mutta on sittemmin laajentunut uusille alueille uusin toiminnoin. Neevan yksi keskeisimmistä ja uusimmista ominaisuuksista on tekoälyä hyödyntävä NeevaAI -chatbotti, joka on nyt käytettävissä Euroopassa.

Yhdysvaltojen lisäksi hakukone ja tekoäly toimivat englanninkielisenä versiona Isossa-Britanniassa ja Kanadassa sekä paikallisilla kieliversioilla Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa.

NeevaAI muistuttaa suuressa suosiossa olevaa ChatGPT:tä, mutta NeevaAI osaa hyödyntää reaaliaikaista dataa eli se osaa vastata myös tuoreisiin tapahtumiin.

NeevaAI:n yksi erikoisuuksista on hakutulossivulla näkyvät kortit, joissa hakukysely palauttaa visuaalisen hakutuloksen lisätietoineen.

Neeva ei näytä mainoksia hakutulossivuilla, sillä kyseessä on maksullinen hakukone. Ilmaiseksikin hakua voi käyttää, mutta tässä on rajoituksia esimerkiksi hakujen määrässä.



Neeva kertoo blogissaan, että tekoälyä käyttävien chatbottien myötä hakukoneesta sisällöntuottajien sivuille tapahtuvan liikenteen määrä voi vähentyä, joten Neeva aikoo jakaa tuloistaan osan tuottajille ja julkaisijoille, mikäli heidän sisältöään käytetään suoraan Neeva-haun tuloksessa.

