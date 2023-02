Philipsin vuoden 2023 OLED -televisiossa on uutta teknologiaa hyödyntävä OLED-paneeli ja Google TV -järjestelmä

Philips-brändistä vastaava TP Vision on julkaissut vuoden 2023 televisiomallit. Tämän vuoden tarjonta koostuu OLED- ja LCD-malleista.

Uusia OLED-malleja ovat OLED908, OLED808 ja OLED708. LCD-televisioita löytyy kahdenlaisia. Uudessa "The Xtra" -sarjassa on MiniLED-vaihtoehtoja, kun taas "The One" -sarjan televisiot sijoittuvat keskitasolle.

OLED-televisiot

OLED908 on Philipsin kärkimalli. Sen kokovaihtoehdot ovat 55, 65 ja 75 tuumaa.

OLED908:ssa on uusi META OLED -paneeli, jossa hyödynnetään Micro Lens Array (MLA) -kerrosta ja META-nimellä tunnettua kirkkautta tehostavaa algoritmia. Yhdessä nämä tekniikat tarjoavat jopa 2100 nitin huippukirkkauden, mikä tarkoittaa 70 prosentin lisäystä.

Vastaavaa tekniikkaa käytetään esimerkiksi LG:n OLED G3 -televisiomallissa.

Television sisällä on MediaTekin valmistama 7. sukupolven P5 AI -suoritin. Piiri tarjoaa parannetun V2-version Ambient Intelligence -ominaisuudesta, joka mahdollistaa näytön kirkkauden, gamma-arvon ja värivasteen reaaliaikaisen säätämisen.



Ambient Intelligence -ominaisuuden V2-versiossa käytetään uutta XYZ-valoanturia, joka pystyy nyt mittaamaan huoneen valon värilämpötilan, joten näytön kuvan valkoinen piste vastaa nyt täsmälleen huoneen ympäristön valaistuksen reaaliaikaista sävyä.

Uusi piiri mahdollistaa nyt Dolby Vision 4K 120 Hz -tuen, kun aiemmissa malleissa se rajoittuu 4K 60 hertsiin. Pelaamiseen liittyen televisiosta löytyvät muun muassa HDMI 2.1, eARC, VRR-tuki sekä FreeSync Premium- ja G-SYNC-yhteensopivuudet.

Vastaava piiri löytyy myös uusista OLED808- ja OLED708-malleista. FlatpanelsHD -sivuston mukaan kaikissa malleissa on neljä HDMI-porttia, mutta vain kaksi tarjoavat riittävän kaistanleveyden 4K 120 Hz:lle.



OLED808

OLED808 -televisiossa käytetään viime vuoden OLED807-mallin tapaisesti OLED-EX-paneelia. Kokovaihtoehdot ovat viime vuoden mallin tapaisesti 48", 55", 65" ja 77", mutta nyt tarjolla on myös pienempi 42-tuumainen vaihtoehto. Tosin OLED-EX-paneeli löytyy vain 55-tuumaisesta tai suuremmista vaihtoehdoista.

Uusi OLED808 eroaa aiemmasta mallistosta parannetulla kolmisivuisella Next Gen Ambilight -valaistuksella, joka lisää väritarkkuutta ja -yksityiskohtia sekä 70W:n 2.1 -äänentoistojärjestelmällä (42-tuumaisessa 50W:n järjestelmä).

Myös OLED908:ssa on kolmen sivun Next Gen Ambilight -valaistus, mutta tehokkaampi Bowers & Wilkins 3.1 80W -äänijärjestelmä.

OLED908:ssa on ohut, tumma metallikehys ja musta kiiltävä metallijalusta, kun taas OLED808:ssa on ohut, reunukseton design ja ulkopuolinen tumma metallikehys. Jälkimmäisessä mallistossa on myös kääntyvä EVO-jalusta, paitsi 77-tuumaisessa sellaista ei ole.



OLED908:n mukana tulee myös uusi USB-C:n kautta latautuva kaukosäädin, jossa on taustavalaistus ja liiketunnistin, joka havaitsee, kun kaukosäädin nostetaan ja aktivoi taustavalon.

OLED708-mallisto esitellään myöhemmin, mutta sen kokovaihtoehdot ovat edeltäjän tapaisesti 48", 55" ja 65".

OLED-televisiot tulevat saataville syksyllä. Hintatietoja ei vielä kerrottu.

The Xtra -sarja

OLED-televisioiden alapuolelle sijoittuu uusi "The Xtra" -sarja, joka koostuu kahdesta MiniLED-taustavalaistusta käyttävästä mallista, jotka ovat 9308 ja 9008.

Nämä vaihtoehdot tulevat saataville kolmannella vuosineljänneksellä. Ensimmäisen kokovaihtoehdot ovat 55 ja 65 tuumaa, kun jälkimmäinen tarjoaa myös suuremman 75-tuumaisen vaihtoehdon.





9308

Kumpikin on siis LCD-televisioita, joissa käytetään MiniLED-taustavalaistusta. Philipsin mukaan kirkkaus yltää jopa 1000 nitiin.

Kummassakin on 4K-tarkkuus ja 120 hertsin virkistystaajuus sekä 7. sukupolven P5 AI -suoritin.

MiniLED-malleissa on kolmen sivun Ambilight-järjestelmä, mutta se ei ole OLED-mallien tapaisesti uusi "Next Gen" -versio.

9308:ssa on 64 W:n 2.1 Bowers & Wilkinsin äänijärjestelmä, kun 9008:ssa on vähemmän tehokas Philipsin 40 W:n 2.0 äänijärjestelmä.

The One -sarja

"The One" Performance -sarja on Philipsin mukaan sille edelleen erittäin tärkeä osa Ambilight-televisiovalikoimaa, joten sitä päivitetään kahdella uudella sarjalla – 8808 ja 8508 – vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Molemmissa sarjoissa on 7. sukupolven Gen P5 -suoritin ja kolmen sivun valaistus.

8808-sarjassa näyttökoot ovat 43", 50", 55", 65", 75" ja 85", kun taas 8508-sarjasta on saatavilla versiot 43", 50", 55' ja 65".





8808



Nämä LCD-mallit eroavat toisistaan siten, että 8808 tarjoaa 120 hertsin virkistystaajuuden, mutta 8508:ssa se jää 60 hertsiin.

Philips kertoo, että 8508:n 60 Hz -paneelissa on DLG- ja HRS-teknologiat, jotka tuottavat 4K 120 Hz -sisältöä natiivin 120 Hz:n paneelin liikkeen sulavuudella ja terävyydellä.

43" - 65" 8808-mallissa on minimaalinen antrasiitinharmaa kehys ja kääntyvä EVO-teline. 8808:n 75"- ja 85"-versioissa on antrasiitinharmaat, metalliset jalat.

8508-sarjassa on kapea antrasiitinharmaa kehys sekä korkeussäädettävä antrasiitinvärinen metallijalusta, jossa on harmaat offset-jalat.

OLED- ja The One -televisioissa Android TV:n käyttöliittymä korvataan Google TV:lle, jota käytetään esimerkiksi Chromecast with Google TV -laitteessa.

MiniLED-mallit eivät kuitenkaan saa samaa käsittelyä, vaan nämä perustuvat edelleen tavalliseen Android TV -versioon.