OnePlus Pad -tabletissa on korkea virkistystaajuus ja runsaasti suorituskykyä

OnePlus piti tänään globaalin lanseeraustapahtuman, jossa esiteltiin muun muassa yhtiön ensimmäinen tabletti, joka kantaa nimeä OnePlus Pad. OnePlus kertoo, että tabletti on suunniteltu älypuhelimien tapaisesti nopeus ja sulava käyttökokemus edellä.

"Uskomme, että esineiden internet on tulevaisuus, ja käyttäjät vaativat nopeaa, sulavaa ja virtaviivaista kokemusta useissa skenaarioissa", sanoi Kinder Liu, OnePlussan operatiivinen johtaja (President & COO). "Astuessamme tablettimarkkinoille toivomme, että ainutlaatuisen nopea ja sulava OnePlus-kokemus tuo lisää mahdollisuuksia ja tarjoaa käyttäjille valinnanvaraa."

Nopeudesta ja tehoista on vastaamassa huippuluokkaan lukeutuva MediaTekin Dimensity 9000 -piirisarja, jossa on Cortex-X2-ydin jopa 3,05 GHz:n kellotaajuudella. Piirin parina on jopa 12 gigatavua RAM-muistia.

Tabletin oleellisin asia on näyttö. Etuosassa on käytetty 2,5D kaarevaa lasia, ja siinä on 88 % näyttö-runko -suhde ohuen 6,54 mm:n kehyksen ansiosta. Näyttö on kooltaan 11,61-tuumainen ja siinä on käytössä 7:5-kuvasuhde sekä korkea 144 hertsin virkistystaajuus. Tabletilla on myös Dolby Vision -tuki.

Näyttö tukee OnePlus Stylo -kynää ja kirjoittamista on helpottamassa Magnetic -näppäimistö. Kumpikin toimitetaan Padin mukana.





Virtaa toimintoihin antaa 9510 mAh akku, josta valmistajan mukaan riittää virtaa jopa yli 14,5 tunnin videotoistoon. Akku latautuu tyhjästä täyteen 80 minuutissa 67 watin laturin ansiosta.

OnePlus Pad tukee saumatonta yhteyttä OnePlus-älypuhelimiin, joissa on uusin OxygenOS-versio. Tabletti voi myös muodostaa automaattisesti verkkoyhteyden puhelimen kautta.

Tabletti on valmistettu alumiinista ja sen värivaihtoehto on vihreä Halo Green. Laitteen takaosassa on kamera.

Lisätietoa OnePlus Padista saatavuuden ja hinnan osalta tulee saataville tulevina viikkoina.