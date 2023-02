ChatGPT:llä jo 100 miljoonaa käyttäjää - maailman nopeimmin kasvanut palvelu

Marraskuun lopulla julkaistu tekoälyyn pohjautuva chatbotti ChatGPT murskaa kaikki mahdolliset ennätykset tieltään.

Verkkopalveluiden käyttäjämäärien analysointiin keskittyvä Similarweb on arvioinut, että ChatGPT:llä oli tammikuussa 2023 huikeat 100 miljoonaa yksittäistä käyttäjää.

Vierailija palveluun tehtiin tammikuussa 590 miljoonaa. Kyselyiden määrää Similarweb ei pysty arvioimaan, mutta on varsin todennäköistä että puhutaan vähintäänkin miljardista kyselystä, joita ChatGPT:lle tehtiin - pelkästään tammikuun aikana. Huomionarvoista on sekin, että ChatGPT:n käyttö vaatii käyttäjätunnuksen luonnin, joten palvelussa on käyty nimenomaan kirjautuneena käyttäjänä.

Aiempaa 100 miljoonan kuukausikäyttäjän rajan saavuttamisen nopeusennätystä piti hallussan TikTok, joka saavutti 100 miljoonan yksittäisen kuukausikäyttäjän rajan yhdeksän kuukautta julkaisunsa jälkeen.



ChatGPT:n kehittäjä, OpenAI, kertoi aiemmin tällä viikolla tulevasta kuukausimaksullisesta ChatGPT Plus -palvelusta. Maksullinen versio käyttää samaa tekoälymallia, mutta sen luvataan toimivan nopeammin ja varmemmin kuin ajoittain ruuhkan takia kyykyssä oleva ilmaisversio.