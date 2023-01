Valtavia määriä pari vuotta vanhoja MacBook -läppäreitä menee kaatopaikalle joka päivä - liiankin hyvä salaus

Tietoturva on hyvästä noin yleisesti ottaen. Mutta toisinaan tietoturvasta on myös haittaa. Viimeisen parin vuoden aikana se on aiheuttanut valtavan ongelman, jossa tuhansien arvoisia tietokoneita joudutaan heittämään kaatopaikalle, romumetalliksi.

Taustalla on Applen uusimmissa Mac-tietokoneissaan käyttämä äärimmäisen vahva T2 -salauspiiri sekä piittaamattomat käyttäjät.

Applen salauspiiri salaa koko tietokoneen sisällön niin, että siihen ei ole keksitty mitään oikeasti toimivaa jippoa, jolla sen salauksen voisi ohittaa ilman laitteen omistajan käyttäjätunnuksia. Tämähän kuulostaa sinänsä erinomaiselta asialta..

Ongelma syntyy yritysten vuoksi. Firmat pääsääntöisesti eivät osta lainkaan tietokoneita, vaan liisaavat ne käyttöönsä - yleensä 2 tai 3 vuoden sopimuksilla. Leasing-ajan loputtua tietokoneet lähetetään kolmannelle osapuolelle, joka kunnostaa ne - ja myy eteenpäin.

Valitettavasti yrityskäyttäjät ja yritykset ovat mitä ilmeisemmin täysin vastuuttomia kuluttajia ja eivät toimita kierrätyksestä vastaaville yrityksille läheskään kaikissa tapauksissa kiertoon tulevien tietokoneiden käyttäjätunnuksia.



Mikäli käytöstä poistettujen Mac-tietokoneiden jälleenmyyjä ei saa yrityksistään huolimatta yhteyttä tietokoneen edelliseen käyttäjään - käyttäjätunnuksen ja salasanan toivossa - muuttuvat tietokoneet käytännössä romuraudaksi.

Vicen artikkelissa useat käytettyjä tietokoneita huoltavat ja myyvät yritykset kertovat, että heille jää joka päivä vuori uudenkarheita, vain pari vuotta vanhoja MacBookkeja, joille ei ole mitään tehtävissä.

Yritykset yleensä irroittavat tietokoneista kaiken mahdollisen, mitä voidaan vielä käyttää varaosina, mutta itse tietokone ja mm. sen M1-suoritin päätyvät romumetalliksi.

Tilanteen tekee irvokkaaksi se, että pari vuotta vanhan MacBookin jälleenmyyntihinnat pyörivät vaikkapa kotimaisen Torin listauksissa tuhannen ja kahdentuhannen euron hujakoilla.

Luonnollisesti asiassa on myös hyvä puolensa: varastetulla, modernilla Applen läppärillä ei tee käytännössä mitään. Ja tilanteesta viisastuneena kaikki leasing-yhtiöt vaatinevat nykyisin käyttäjätunnukset laitteiden leasing-ajan loputtua.