Halvimmat SSD-levyt Suomessa tällä hetkellä (alkuvuosi 2023)

Vuosi on vaihtunut uuteen ja onkin aika tarkistaa Suomen markkinoiden edullisimpien SSD-levyjen hinnat. Edellinen hintakatsauksemme tehtiin syksyllä 2022 ja hintojen lasku on ollut tuon ajankohdan jälkeen varsin tasaista.

Olemme jo vuosi sitten, tammikuussa 2022, lopettaneet kokonaan pienimpien SSD-levyjen hintojen seurannan kokonaan. Käytännössä alle 120 gigatavun ja sitä pienempien SSD-levyjen markkina on kadonnut kokonaan - ne harvat 120GB SSD-levyt joita on enää myynnissä, maksavat saman verran kuin tuplaten isommat 240GB levytkin.

Pienimmässä seurannassa olevassa ryhmässämme, 240GB SSD-levyjen kategoriassa SATA-liitäntäisten levyjen hinnat ovat nyt painuneet kauttaaltaan noin 25 euroon. Vielä alkuvuodesta 2022 vain alennuksessa olevat tämän kokoluokan SSD-levyt irtosivat alle 30 eurolla, mutta nyt käytännössä kaikkia SATA-liitäntäisiä 240GB SSD-levyjä saa alle 30 eurolla.

Lisäksi NVMe -tekniikkaa käyttävien SSD-levyjen hinnat ovat viimeisen vuoden aikana painuneet käytännössä tasoihin perinteisten, SATA-liitäntää käyttävien SSD-levyjen kanssa. Vanhempaa SATA-liitäntää kannattaakin ostaa oikeastaan enää vain tapauksissa, joissa tarjolla ei ole vapaita M.2 -liitäntöjä. Kannattaa myös havaita, että pelkkä M.2 -liitin ei tarkoita vielä sitä, että SSD käyttäisi NVMe -tekniikkaa - jotta ymmärtäisi terminologian sekamelskan, kannattaa tutustua oppaaseemme liitäntöjen ja kytkentätapojen merkityksestä SSD-levyihin ja niiden nopeuksiin.

Lyhyesti sanottuna: jos tietokoneesi emolevyllä on m.2/PCIe -paikkoja vapaana, kannattaa nykyisin hankkia NVMe -levy, sillä ne maksavat saman kuin hitaampaa liitäntääkin käyttävät levyt.

Isoin hintojen lasku on nähty viimeisen kolmen kuukauden aikana teratavun kokoluokassa, nimenomaan NVMe -levyissä. Niissä hinnat pyörivät vielä syksyllä 2022 vajaassa sadassa eurossa ja nyt halvimmat hinnat pyörivät jo noin 70 euron hujakoilla.

Aivan isoimmissa, yli 4 teratavun levyissä kysyntä ja tarjonta tuntuu olevan edelleen sen verran pientä, että hinnat heittelevät varsin villisti. Tarjouksia tulee toisinaan vastaan, mutta hintataso saattaa pomppia ylös ja alas kymmeniäkin prosentteja kuukauden sisään.

Myös 240 gigatavun ja 480 gigatavun kokoisten SSD-levyjen hintaero alkaa kaventumaan sellaisella tahdilla, että pian on todennäköistä, että 240GB kokoluokka tulee katoamaan markkinoilta. Jo nyt on vaikea perustella kellekään ostajalle 240GB levyn ostamista, jos hintaeroa tuplasti isompaan nähden on korkeintaan parin kympin verran.







Postikuluttomat hinnat, jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!

Muistathan myös lukea oppaamme siitä, miten vaihdat tietokoneeseesi SSD-levyn vanhan kovalevyn (tai SSD:n) tilalle!





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.