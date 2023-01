Joko olet testannut? Midjourney on kenties upein kuvia luova tekoäly

Viime vuonna nähtiin tekoälyn vyöry, kun nettikansaa ihastuttamaan saapui mm. tekstistä kuvia luova DALL-E ja ChatGPT -keskustelubotti.

DALL-E oikeastaan aloitti tekoälyn vyöryn vuoden 2022 aikana, kun nettiin tupsahti yhtäkkiä tuhansia surrealistisia ja toisinaan myös hengästyttävän upeita tekoälyn luomia kuvia. Sen tähdenlento kesti kuitenkin vain hetken, kun kilpailevia ja etenkin parempia kuvia luovia tekoälysovelluksia putkahti maailmaan.

Näistä kenties tunnetuin oli kesällä julkaistu Stable Diffusion, joka pohjautuu avoimeen lähdekoodiin ja jonka moottorin voi halutessaan asentaa myös omalle tietokoneelle.

Mutta hieman vähemmälle huomiolle on jäänyt samoihin aikoihin julkaistu Midjourney. Se on käytännössä vastaavalla idealla toimiva tekoäly kuin DALL-E ja Stable Diffusion, mutta siitä on nopeasti tullut vieläkin suositumpi kuin kilpailijansa.

Midjourneyn luomat kuvat ovat yksinkertaisesti hengästyttävän upeita, jopa ensikertalaisen luomina, kuten alla oleva pieni kuvakavalkadi osoittaa:









Midjourneyn käyttö on ilmaista ensimmäisen 25 kuvan luonnin ajan. Hieman ongelmalliseksi Midjourneyn käytöstä tekee se, että kuvia voi luoda ainoastaan Midjourneyn Discord-palvelimella olevan botin kautta. Eli pientä opiskelua Discord -keskustelualustan käyttöön vaaditaan ennen kuvien luontia.



Jos haluaa pelkästään ihastella tekoälyn luomaa taidetta, löytyy Midjourneylla tuotettua upeaa grafiikkaa mm. Redditistä sekä Twitteristä.