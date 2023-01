OpenAI, yhtiö on ChatGPT:n takana - Yksi perustajista Elon Musk, motiivina pelko ihmiskunnan tuhosta

Jokainen, joka ei ole elänyt viimeistä paria kuukautta maakuopassa ämpäri päässä, lienee jo tähän mennessä kuullut ChatGPT -tekoälystä, joka jaksaa hämmästyttää käyttäjiä lähes uskomattomalla keskustelutaidollaan.

Mutta paljon vähemmän on tietoa ChatGPT:n taustalla olevasta yhtiöstä, OpenAI:sta. ChatGPT:n lisäksi OpenAI on julkaissut myös nipun muitakin tekoälyratkaisuja, joista tunnetuin on DALL-E, tekstistä kuvia luova tekoälytoteutus.

Myös koodaajien suosikkipalvelun GitHubin koodia automaattisesti kirjoittava Copilot käyttää OpenAI:n kehittämää tekoälyä.

OpenAI:n perustaminen

OpenAI perustettiin jo vuonna 2015 ja se perustettiin nimenomaan voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi - Suomen lainsäädännön näkökulmasta lähimpänä organisaation muotoa lienevät voittoa tavoittelemattomat säätiöt.

Perustajien nimilista on todella, todella kova.





Alkuperäisiin perustajiin kuuluvat Sam Altman, joka toimii nykyisin OpenAI:n toimitusjohtajana, Elon Musk, supersijoittaja Peter Thiel sekä sijoittaja Jessica Livingston. Lisäksi perustajiin kuuluvat myös Amazonin pilvipalveluiden tytäryhtiö Amazon Web Services, sijoitusyhtiö YC Research sekä intialainen IT-jätti Infosys.

Perustajat sijoittivat voittoa tavoittelemattomaan OpenAI:hin yhteensä miljardi dollaria.

OpenAI:n tehtäväksi annettiin tekoälyn kehittäminen ja tutkimus sekä niihin liittyvien patenttien ilmainen lisensointi muille alan yrityksille ja organisaatioille. Kaikki OpenAI:n tutkimustulokset julkistettiin vapaaseen käyttöön tekoälytutkijoille.



Elon Muskin ero

Vuonna 2018 Elon Musk erosi OpenAI:n johtoryhmästä. Eroon ei liittynyt draamaa, vaan Musk teki sen "hygieniasyistä". Jo tuolloin Muskin johtama Tesla oli panostamassa isosti tekoälyn kehitykseen. Musk totesi tuolloin OpenAI:n ja Teslan tavoitteiden voivan luoda ristiriitoja, joista hänen olisi syytä vetäytyä OpenAI:n johtoryhmästä.

Musk kuitenkin jatkoi OpenAI:n voittoa tavoittelemattoman organisaation rahoitusta johtoryhmästä eroamisen jälkeenkin.

Rinnalle oikea yhtiö

Vuonna 2019 OpenAI muutti organisaation rakennetta merkittävästi. Tuolloin OpenAI perusti rinnalle toisen, perinteisemmän - eli voittoa tavoittelevan - yhtiön. Uusi "perinteisempi" yhtiö, OpenAI LP, lisensoi OpenAI:n teknologiaa kaupalliseen käyttöön.

Kaupallisen yhtiön omistajana jatkaa kuitenkin voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka perusperiaatteet eivät ainakaan paperilla muuttuneet organisaatiomuutoksen yhteydessä.

Lisäksi uusi kaupallinen tytäryhtiö on rajoitettu ahneudessaan siten, että yhtiö ei saa tuottaa voittoa "kuin" sata kertaa siihen sijoitettujen dollarien verran.

Kaupallisen yhtiön perustamisen yhteydessä OpenAI LP:n sijoittajaksi otettiin mukaan Microsoft. Microsoft sijoitti uuteen "oikeaan" OpenAI-yhtiöön miljardi dollaria.



Taustalla tekoälyn pelko

Mielenkiintoiseksi OpenAI:n tarinan tekee se, että kaksi sen tunnetuinta perustajaa: Musk ja yhtiön toimitusjohtaja Altman pelkäävät tekoälyn tuhoavan ihmiskunnan joskus hämärässä tulevaisuudessa.

Ja tämä oli yksi syistä, jonka vuoksi OpenAI perustettiin: Altman ja Musk halusivat luoda tekoälyä kehittävän yrityksen/säätiön, joka osaisi vastata pahantahtoisen tekoälyn toimintaan. Muskin mukaan idea siitä, että OpenAI:n tekemä tutkimus on kaikkien käytettävissä, mandollistaisi ihmiskunnalle paremmat aseet pahantahtoista tekoälyä vastaan. Tai jos OpenAI:n oma tekoäly onkin lopulta se tarinan pahis, tutkijat ainakin tietäisivät, minkä kanssa he ovat tekemisissä.