Samsungilta huikea pelinäyttö: kahden 4K-näytön tarkkuus, 240Hz virkistystaajuus - kokoa 57 tuumaa

Jos luulit, että pelikoneesi kokoonpanu alkaa olemaan jo kylän kovimmalla tasolla, niin kannattaa kaivaa luottokorttia esiin hyvinkin pian. Samsung julkaisi uuden pelinäytön, joka on kaikin mahdollisin tavoin vedetty överiksi ominaisuuksiltaan.

Samsung Odyssey Neo G9 on käytännössä kahden ison 4K-näytön kokoinen mammutti: 57 tuumainen tarkalleen ottaen. Näytön kuvasuhde on 32:9 eli se todellakin vastaa täsmälleen kahta vierekkäin olevaa 16:9 näyttöä - tässä tapauksessa kyseessä on toki vain yksi näyttö.

Odyssey Neo G9 tarkkuus on huikea 7680x2160 eli se vastaa kahta vierekkäin olevaa 4K-näyttöä. Ja luonnollisesti myöskään virkistystaajuudessa ei ole pihistelty, vaan sekin on pelaajaystävällinen 240 Hz (tavallisten perusnäyttöjen ollessa siis 60 Hz).



Liitäntöjen osalta jättiläisnäyttö tukee ensimmäisenä maailmassa DisplayPort 2.1 -liitäntää, joka kuljettaa dataa tuplasti nopeammin kuin aiemmissa Odyssey-näytöissä käytetty DisplayPort 1.4. Näytön tekniikkana on Samsungin usein käyttämä quantum mini LED. Ja tietysti kyseessä on kaareva näyttö. Kaartuvuus on 1000R eli näyttö on erittäin jyrkästi kaartuva.

Uutuuden saatavuudesta ja hinnasta ei ole vielä kerrottu mitään, mutta mallin edeltäjä maksaa tällä hetkellä noin 2200 euroa. Uuden mallin virallinen mallimerkintä on G95NC. Luonnollisesti myös näytönohjain pitää olla huipputasoa, jotta näytöstä olisi pelikäytössä oikeasti iloa.