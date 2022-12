Teknologiavuosi 2022: Tekoälyn nousu, EU pistää kampoihin teknojäteille, ..

Vuotta 2022 tultaneen tarkastelemaan aikoinaan historiankirjoissa vuotena, jolloin Euroopassa syttyi ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin sota - vieläpä perinteinen, lähes ikiaikaista kaavaa noudattava toista maata uhkaava valloitussota.

Mutta mahtui vuoteen paljon muutakin kuin sotaa ja hävitystä. Kurkataan mitkä olivat mielestämme merkittävimmät muutokset teknologia-alalla päättyneen vuoden osalta.

Tekoälyn nousu

Tekoäly on kutitellut ihmisten mielikuvitusta jo tietokoneiden aamunkoitosta alkaen. Turingin testi on ollut konseptina olemassa kauemmin kuin valtaosa sivustomme lukijoista on tätä palloa asuttanut.

Mutta voidaan perustellusti sanoa, että vuonna 2022 tekoälystä tuli ensimmäistä kertaa osa tavallisten kuluttajien arkea - ja muutos tapahtui varsin ryminällä.

Aivan ensimmäisenä nettikansa innostui OpenAI -yhtiön julkaisemasta DALL-E -tekoälystä, joka osaa luoda (hieman psykedeelisiä) kuvia annetun tekstin pohjalta. DALL-E:n luomia kuvia oli yhtäkkiä koko netti täynnä.





DALL-E:ta seurasi avoimen lähdekoodin vastine, Stable Diffusion, joka nykäisi kuvien luonnin oikeastaan astetta hurjemmalle tasolle. Stable Diffusionin tekstin pohjalta luomat kuvat ovat jo parhaimmillaan todellista taidetta.

Viimeistään tässä vaiheessa alkoi myös tiivis keskustelu siitä, miten tekoäly saattaisi muuttaa taiteilijoiden, valokuvaajien ja kuvittajien elinkeinoa. Ja tietysti siitä, kuka oikein omistaakaan tekoälyn luomukset.

Mutta kovin rysäys oli vielä tulossa.

Marraskuun lopulla OpenAI julkaisi ChatGPT -bottinsa ja se yksinkertaisesti räjäytti netin. ChatGPT:stä tuli ensimmäinen verkkopalvelu koko netin historiassa, joka onnistui keräämään miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää viidessä vuorokaudessa julkaisunsa jälkeen.

Eikä ihme. Haastattelimme ChatGPT-tekoälyä suomeksi heti sen ilmestymisen jälkeen ja kokemus oli jokseenkin huikea. Botin kanssa keskustelu oli niin lähellä oikean ihmisen kanssa keskustelua, että jos ei olisi tietänyt keskustelevansa koneen kanssa, olisi mennyt halpaan. Kenties siitä voisi koneen enää tunnistaa, että se ei tee juurikaan kirjoitusvirheitä..

Vuonna 2022 tekoälystä tuli todellisuutta. Kaikki ne odotukset, jota siihen on vuosikymmenien ajan ladattu, näkyivät nyt ensimmäistä kertaa suoraan tavallisille ihmisillekin. Ja olemme ottamassa vasta ensimmäisiä varovaisia askeleita tällä saralla, joten tulevaisuus näyttää tekoälyn kannalta huikealta.

Euroopan Unionista tuli taho, joka asettaa koko maailmassa rajat teknologiajäteille

Kehityksen suuntaviivat ovat olleet selvät jo vuosien ajan. Yhdysvalloissa oikeuskäytäntö on jakautunut osavaltioiden välille ja teknologiajätit ovat pääosin amerikkalaisia toimijoita, joten alan sääntely on jäänyt rapakon takana lähes täysin lapsipuolen asemaan.

Sen sijaan Euroopan Unioni on ottanut viime vuosien ajan roolia kuluttajan oikeuksien puolustajana - vastassaan maailman suurimmat yhtiöt.





Jo aiemmin EU on onnistunut runnomaan läpi ihmisten oikeutta omiin tietoihinsa takaavan GDPR-lainsäädännön ja tänä vuonna nähtiin uusia, merkittäviä kuluttajan suojaa parantavia lakiesityksiä.

Näkyvin päätös oli kenties se, että EU saneli elektroniikkavalmistajille vaatimuksen yhteisestä laturistandardista. Käytännössä kaiken kelloa isomman teknologian pitää käyttää jatkossa USB-C -latausliitintä ja sen lisäksi tukea standardoitua USB-PD -pikalatausta.

Luonnollisesti isoin huomio keskittyi tässä Appleen ja sen iPhone-mallistoon. Mutta vähemmälle jäi mielestäni tärkeämpi muutos: kannettavissa tietokoneissakin siirrytään vihdoin standardiin laturiin. Laatikkoihini on kertynyt vuosien saatossa enemmän vanhoja, epäyhteensopivia läppärilatureita kuin kännykkälatureita - ja ajatus siitä, että voin samalla laturilla jatkossa ladata puhelimeni, tablettini, kuulokkeeni ja tietokoneeni, kuulostaa erittäinkin hyvältä.

Kenties vieläkin isompi muutos on tulossa, kun EU ajaa eteenpäin tulevaa Right to repair -lainsäädäntöään. Se vastaa kuluttajien toiveisiin siitä, että laitteiden pitäisi kestää kauemmin - ja olla korjattavissa. Right to repair tulee kattamaan käytännössä kaiken sähköllä toimivan, olipa kyse sitten kännyköistä ja jääkaapeista.

Kaikessa tässä on mielenkiintoisinta se, että Euroopan Unionista on puolivahingossa tullut se taho, joka muokkaa teknologiafirmojen toimintaa koko maailmassa. Vaikka amerikkalaiset tai aasialaiset kuluttajat eivät oman valtionsa taholta saakaan tukea toiveilleen pitkäkestoisemmasta elektroniikasta, hyöty tulee valumaan heillekin, kun EU asettaa tason, johon valmistajien pitää päästä. Harva laitevalmistaja alkaa tarkoituksella tekemään vaikkapa microUSB-latausliittimellä varustettuja kännyköitä Indonesiaa varten - globaali standardi on se, joka EU:ssa on asetettu.

Steam Deck - Linuxin nousu

Aivan liian vähälle huomiolle on jäänyt se, miten vuosi 2022 on ollut vihdoinkin se vuosi, jolloin Linux rynnisti itsensä varteenotettavaksi pelialustaksi.

Taustalla on tietysti Steam -pelikaupan omistavan Valven kannettava pelilaite, Steam Deck. Steam Deck on ollut eräänlainen näkymätön hitti, sillä sitä ei ole tarvinnut mainostaa, sitä ei voi ostaa paikallisesta tietotekniikkakaupasta ja sille ei itsessään julkaista lainkaan pelejä.





Mutta Steam Deckiä on myyty paljon. Niin paljon, että vasta vuosi laitteen julkaisun jälkeen tilauksia voitiin alkaa toimittamaan tilausten saavuttua - sitä ennen tilauksien toimituksissa oli kuukausien, jopa puolen vuoden ruuhkaa.

Kuten Steam Deckin julkaisun yhteydessä uutisoitiin, Steam Deck on siis käytännössä käsikonsolin näköinen PC, joka pyörittää Linuxia. Ja se osaa yhteensopivuusalustaksi tai emuloinniksi kutsuttavan tekniikan avulla pyörittää Windowsille tarkoitettuja pelejä - erinomaisen hyvin.

Vuoden mittaan lähes kaikki Steamin pelikaupan valtavasta valikoimasta löytyvät suosituimmat pelit on saatu tunkattua siihen kuntoon, että ne toimivat Steam Deckillä - ja Linuxilla.

Pelien yhteensopivuusrajapinta kantaa nimeä Proton ja se on avointa lähdekoodia. Eli vaikka Steam Deckiä ei käyttäisi, toimivat lähes kaikki suosituimmat pelit nykyisin myös ihan tavallisella, itse kasatulla Linux-tietokoneellakin.

Android-maailmassa alkoi pudotuspeli päivityslupauksen avulla

Kuten jo EU:n kohdalla mainitsimme, kuluttajilla on kasvava toive siitä, että elektroniikka pysyisi käyttökelpoisena kauemmin. EU tulee vastaamaan tähän omalla lainsäädännöllään lähivuosina, mutta myös kännykkämaailmassa trendi on nyt havaittu.

Kisan aloitti Samsung, joka päätti vihdoinkin alkaa panostamaan kännykkämalliensa päivitettävyyteen - ja päätti vetää homman lähes överiksi. Nyt Samsungin huippumalleihin saa päivityksiä viiden vuoden ajan ja keskihintaisiin malleihinkin neljän vuoden ajan.

Ja strategia vaikuttaa purreen: Samsungin maine esimerkillisenä päivittäjänä on ollut yksi selkeä muutos uutisoinnissa kautta maailman. Tämä ei ole jäänyt huomaamatta muiltakaan, vaan nyt kelkkaan ovat hyppäämässä myös OnePlus ja Oppo.

Veikkasimme loppuvuodesta, että Androidin päivitettävyydestä saattaa tulla vedenjakaja, joka jakaa laitevalmistajat voittajiin ja häviäjiin tulevina vuosina.



Sirupula helpotti, kryptomarkkinat heiluvat, ...

Ja mahtuihan vuoteen vaikka mitä muutakin..

Koronapandemian aiheuttamat tuotantoketjujen katkokset saatiin vihdoin hallintaan vuoden 2022 aikana ja se alkoi näkymään myös elektroniikan hinnoissa, laskevana trendinä.

Mutta kun tuotanto saatiin vihdoinkin toimimaan, romahti kuluttajien luottamus Ukrainan sodan ja sen aiheuttaman inflaatiokierteen vuoksi. Tämän seurauksena lähes kaiken elektroniikan myynti on ollut laskusuunnassa vuoden 2022 aikana.

Lisäksi kryptomarkkinat ovat olleet hirvittävässä turbulenssissa koko vuoden ajan ja mm. Ethereumin siirtyminen pois näytönohjaimia käyttävästä louhimisesta on ollut osaltaan heiluttamassa myös elektroniikan kysyntää.

Ylipäätään koko vuotta voi kuvata elektroniikan myynnin kannalta hyvinkin tuuliseksi vuodeksi, joka saattaa johtaa yllättäviinkin lopputuloksiin tulevina vuosina, jos markkinoiden alakulo jatkuu vielä pitkään.

Hyvää uutta vuotta 2023!

Monta todella tärkeää asiaa jäi varmasti mainitsematta tälläkin kertaa, pahoittelut siitä. Mutta mainittakoon kuitenkin yhtenä pienenä merkkipaaluna AfterDawnin sivuston uudistuminen kesällä 2022, ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen.

Toivotan koko toimituksemme puolesta lukijoillemme oikein hyvää alkanutta vuotta 2023!

t:

-Petteri Pyyny, webmaster

AfterDawn Oy

twitter: @pyyny

mastodon: @pyyny@mas.to