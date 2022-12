Hesburger lopettaa Wolt-yhteistyön, yksinoikeus Foodoralle

Kisa ruokalähettipalveluiden ykkössijasta kiihtyy Suomessa, kun amerikkalaisomistukseen siirtynyt Wolt ja saksalaisomisteinen Foodora solmivat suurimpien ravintolatoimijoiden kanssa yksinoikeussopimuksia.

Tänään kisassa tuli iso käänne, kun 279 ravintolaa käsittävä Hesburger siirtyi yksinoikeudella Foodoran käyttöön. Etenkin pienemmillä kaupunkiseuduilla Hesburger on usein ainoa tai yksi harvoista ketjuravintoloista, joka on nojannut myös ruokalähettipalveluiden varaan toiminnassaan.

Hesburgerin tiedotteen mukaan ratkaisu selkeyttää noutotilausten toimittamista ravintoloille. Lisäksi yhtiö mainitsee sopimuksen olevan Hesburgerille taloudellisesti järkevän, joka viitannee vahvasti siihen, että Foodora pystyi tarjoamaan yksinoikeudesta sellaisia etuja, joita Wolt ei halunnut tarjota.



On mielenkiintoista nähdä, miten Woltin toiminta tulee jatkumaan pienemmillä kaupunkiseuduilla, joihin Wolt on laajentunut vauhdilla viimeisen parin vuoden aikana. Foodoralla on perinteisempi toimintapohja myös pienillä paikkakunnilla, sillä Foodora yhdistyi Pizza-online -brändin kanssa alkuvuodesta 2020, juuri ennen koronapandemian alkua.