ChatGPT:n ja DALL-E:n yritykseltä uutuus: 3D-malleja tekstistä tuottava tekoäly

OpenAI on ollut tänä vuonna uutisissa parinkin tuotteensa kautta. Yhtiö villitsi nettikansaa alkuvuodesta DALL-E -tekoälyllään, joka osaa luoda kuvia syötetyn tekstin pohjalta. Ja syksyllä tärähti isommin, kun yhtiö tekoälyyn pohjautuvan julkaisi ChatGPT -chatbottinsa.

Nyt OpenAI on julkaissut yhtiön kolmannen kokeiltavissa olevan tuotteen, Point-E:n, joka tuottaa kolmiulotteisia malleja annetun tekstin pohjalta. Eli käytännössä se on 3D-vastine aiemmin julkaistulle DALL-E:lle.

Point-E on julkaistu avoimena lähdekoodina GitHubissa ja OpenAI on julkaissut myös siihen liittyvän tutkimuksen vapaasti luettavana PDF:nä, jossa valotetaan tarkemmin Point-E:n toimintatapaa. Kuten muutkin OpenAI:n tuotteet, Point-E hyötyy valtavasti siitä, jos käyttäjällä on käytössään yhteensopiva NVIDIAn näytönohjain. Yhden 3D-mallin luomisen pitäisi kestää noin parin minuutin ajan, jos käytössä on yksi NVIDIAn V100 -näytönohjain.



Point-E:n luoma mallinnus poikkeaa kuitenkin perinteisestä 3D-mallien luontitavasta, sillä Point-E:n mallit ovat "pistepilviä" eivätkä niinkään vektoreita ja pintoja. Tähän tapaan viittaa myös Point-E:n "E", joka OpenAI:n mukaan tarkoittaa efficiencyä eli tehokkuutta. Pistemalli on tietokoneelle huomattavasti helpommin käsiteltävä muoto kuin vektoreihin pohjautuva 3D-mallinnus.

Pienen kokeilun perusteella Point-E ei kenties tule aiheuttamaan yhtä suurta ryntäystä nettikansan tiimoilta kuin OpenAI:n aiemmin julkaisemat tuotteet: sen luomat mallit ovat ainakin pikaisen kokeilun perusteella turhankin yksinkertaisia ja turhan usein täysin pielessä.

Mutta kuten tekoälyn kehityksen suhteen kannattaa aina muistaa: tämä on yksi ensimmäisistä askelista ja kehityksen tahti on juuri nyt käsittämättömän hurjalla tasolla. Joten pistäisin omat viikkorahani likoon sen puolesta, että 10 vuoden sisään näemme jo täysin tekoälyn tuottamia 3D-animaatioita tai ainakin lyhyelokuvia, joissa kolmiulotteiset hahmot on luotu täysin tekoälyn toimesta.

Animaatiot ja 3D-tulostus vilahtelevatkin yhtiön visiossa, kun OpenAI:n edustajilta kysyttiin Point-E:n käyttökohteista. Samassa hengenvedossa yhtiö totesi itsekin, että Point-E on vielä täysin alkuvaiheessa ja sen tuottamat 3D-mallit eivät ole vielä mitenkään häikäisevän hienoja.

Rajoitettua versiota Point-E:stä voi kokeilla mm. täällä, suoraan oman selaimen kautta.