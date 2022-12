Venäjä kehittää StarLink-vastaanottimet paljastavaa tekniikkaa

Venäläinen aseteollisuusyritys Sestroretsk Arms Factory on kehittämässä tekniikkaa, jolla voitaisiin paljastaa StarLink-satelliittinettiä käyttävät vastaanottimet.

Yhtiön mukaan sen tekniikka mahdollistaisi StarLink-vastaanotinten löytämisen jopa 10 kilometrin säteeltä ja saisi vastaanotinten sijainnin selville jopa 5 metrin tarkkuudella.

Kaukasianjättiputkeksi kutsuttu tekniikka paljastaisi eturintamalla sijaitsevien Ukrainan joukkojen viestikeskusten paljastamisen - ja mahdollistaisi niiden tuhoamisen ohjusiskuin.

Ukrainan joukkojen viestiliikenne on nojannut sodan alkumetreistä lähtien vahvasti Elon Muskin SpaceX-yhtiön StarLink-satelliittiverkkoon. Venäjä on onnistunut sodan aikana tuhoamaan ison osan Ukrainan perinteisestä viestiliikenteen infrastruktuurista, mutta ei ole yrityksistä huolimatta onnistunut katkaisemaan StarLinkin toimintaa maassa.



Sitä, miten todellinen uhka kyseessä on, on vaikea arvioida. Asiasta uutisoineen PCMagin mukaan tiedot kehitteillä olevasta järjestelmästä on julkaistu alunperin Venäjän valtiota lähellä olevissa Telegram-kanavissa, joten kyseessä voi olla täysin sotapropagandaan liittyvää pelottelua.