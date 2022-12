Netflix tuo Niken kuntoiluvideot mukaan palveluun

Netflixin katseluun liitetään yleensä joko "and chill" tai herkuttelu. Näistä jälkimmäiseen Netflix pureutuu vuoden lopussa julkistettavalla ohjelmistollaan.

Suoratoistojätti on kehittänyt yhteistyössä urheiluvälinevalmistaja Niken kanssa 30.12.2022 julkaistavan sarjan Nike Training Club. Sarja kostuu useista kokonaisuuksista, jotka kukin keskittyvät eri kuntoilun osa-alueeseen.

Yksi "kausista" on nimeltään "Two weeks to stronger core" ja sisältää seitsemän jaksoa. Kyseinen kokonaisuus keskittyy nimensä mukaisesti keskivartalon vahvistamiseen liittyviin kuntoiluvinkkeihin.

Kaikkiaan kokonaisuuksia on julkistusvaiheessa viisi: mainitun keskivartalotreenin lisäksi tarjolle tulevat mm. HIIT-treenaamisen saloihin perehdyttävä kokonaisuus ja joogan alkeisiin opastava paketti. Vuoden mittaan yhteistyön tarkoituksena on tuoda enemmänkin Niken treenausvideoita osaksi Netflixiä.

Asiasta uutisoineen Varietyn mukaan Nikelle omistetaan Netflixin valikkorakenteessa kokonaan oma välilehtensä, jonka alta kaikki Niken treenivideot löytyvät.