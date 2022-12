Google siirtyi "punaiseen hälytystilaan" - hakukone uhattuna

Uutisoimme hiljattain miten ChatGPT-tekoäly saattaa olla ensimmäinen todellinen uhka Googlelle. Artikkeli sai sosiaalisessa mediassa monilta naurahduksia siitä, miten ChatGPT:n vastaukset ovat varsin usein väärässä - ja siksi eivät uhkaa mitenkään Googlea.

Mutta naureskelijat unohtivat sen seikan, että ChatGPT julkistettiin vasta marraskuun lopussa. Ja se on myös yksi maailman nopeimmin kasvaneista verkkopalveluista - ellei jopa se kaikkein nopeimmin kasvanut: se keräsi julkistuksena jälkeen miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää alle viidessä vuorokaudessa.

Eli siihen nähden, miten varhaisessa vaiheessa ChatGPT vielä on, on se jo nyt onnistunut nakertamaan itselleen hyvinkin paljon näkyvyyttä ja käyttäjäkuntaa.

Ja tekoälyn kehitys on ollut viimeisen parin vuoden aikana järisyttävän nopeaa, joten on täysin varmaa, että ChatGPT:n kasvukivut ja väärät vastaukset korjaantuvat paljon nopeammin kuin uskoisimmekaan. ChatGPT:n käyttämän GPT3-kielimallin korvaaja, GPT4 on huhujen mukaan tulossa käyttöön jo alkuvuodesta 2023.



Tämän saman on huomannut myös Google.

Yhtiö on Business Insiderin tietojen mukaan siirtynyt korkeimman mahdollisen asteen hälytystilaan ChatGPT:n vuoksi.

Google itse arvioi omissa sisäisissä dokumenteissaan ChatGPT:n vakavaksi uhaksi sen koko olemassaololle - ja on käynnistämässä vastahyökkäystä.

Vastavetona Google siirtää merkittäviä määriä kaikista tuotekehitystiimeistään palvelemaan sen omia tekoälyn kehitysprojekteja. New York Timesin mukaan Google olisi tuomassa hyvinkin pian tarjolle mm. DALL-E:ta ja Stable Diffusionia vastaavan tekstistä kuvia luovan tekoälyn.

Mutta Google on ilmeisesti edelleen haluton siirtymään malliin, jossa sen tekoäly tarjoaisi vastauksen suoraan käyttäjän kysymykseen linkkilistan sijaan. Epäröinnin takana ei ole todellakaan se, että yhtiö haluaisi tarjota kuluttajalle mahdollisuutta arvioida sisältöä itse, vaan se, että Google haluaa pitää ihmiset tottuneena hakutulosten linkkien klikkaamiseen. Valtaosa Googlen hakutuloksista on nykyisin maksettua mainontaa ja jos ihmiset lopettavat linkkien klikkailun hakutuloksissa, myös maksetun mainonnan klikkaus todennäköisesti vähenisi.

Google teki edellisellä tilikaudella hakukoneessaan näytettyjen mainosten kautta noin 82 prosenttia liikevaihdostaan eli mukavat 208 miljardia dollaria (noin 196 miljardia euroa).