Steamin vuoden suurin ale alkoi

Steamissä on jälleen käynnistynyt ale. Tällä kertaa kyseessä on talviale, joka kestää 5.1.2022 klo 20.00 Suomen aikaa asti. Kyseessä on Steamin mukaan vuoden suurin ale.

Steamin mukaan tuhansia tuotteita on alessa.

Tarjoukset löytää Steamin etusivulta, mutta myös SteamDB -sivuston kautta, joka listaa kaikki tarjoukset.

Sivusto osaa näyttää muun muassa tarjoukset, joiden alennushinta on nyt kaikkien aikojen alhaisin.

Sivuston mukaan tällaisessa tarjouksessa ovat muun muassa Days Gone, Metro Exodus, Anno 1080, Life is Strange Remastered, Cookie Clicker, Age of Empires II: Definitive Edition, LIMBO, Subnautica: Below Zero, ALTF4 ja Internet Cafe Simulator 2.

Alen aikana äänestetään vuoden 2022 suosikit 11 eri kategoriasta. Äänestämään pääset täältä.

Äänestys päättyy 3.1.23. kello 19.00 Suomen aikaa. Voittajat julkistetaan tuntia myöhemmin.



Myös Epic Games Storessa on käynnissä ale, joka jatkuu 5. tammikuuta asti. Epic Games jakelee alen aikana ilmaisia pelejä.