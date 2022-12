Vuoto: Nothing julkaisee uudet kuulokkeet sivubrändin alla

Teknologiayritys Nothing on vuodon mukaan julkaisemassa lähitulevaisuudessa uusia nappikuulokkeita. Kyseessä eivät kuitenkaan tiettävästi ole seuraajamalli Nothing Ear (1) -kuulokkeille, jotka yhtiö esitteli viime vuoden kesällä.

91Mobilesin saamien tietojen ja kuvien mukaan kuulokkeet kantavat uutta Particles by XO -brändiä. Tämä on mitä ilmeisimmin uusi sivubrändi tai tytäryhtiö.

Huhujen mukaan kuulokkeet saapuvat pian myyntiin ainakin Yhdysvalloissa, mutta Euroopan osalta ei ole vielä tietoa. Vuoto tuo mukanaan myös kuvia, joissa laitetta esitellään latauskotelon kanssa.

Täysin valkoiset kuulokkeet muodostuvat kahdesta pallosta sekä niissä kiinni olevista kaiutinnapeista. Latauskotelo on puolestaan sekin ympyränmuotoinen, joten senkin osalta laite erottuu kovasti Nothing Ear (1):stä. Tässä vaiheessa ei ole selvää onko tuotteen nimi Particles by XO, mutta vaikuttaa siltä, että jälkimmäinen on brändin nimi ja ensimmäinen puolestaan nappikuulokkeiden mallinimi.



Lisää kuvia laitteesta löytyy 91Mobilesin artikkelista.