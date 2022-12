Tässä Netflixiin tällä viikolla saapuvat Originals-sarjat ja -elokuvat

Joulu on pian ovella ja monet ovat aloittamassa hyvin ansaittuja joululomiaan. Se tarkoittaa, että kinkun ja konvehtien syömisen ohella on myös aikaa katsastaa suoratoistosta uusinta sisältöä.

Netflix tarjoaa jouluviikolla uutta tarjontaa mukavasti, joten katsottavaa löytyy monen makuun.

Elokuvissa uutta tulee meksikolaisen jouluelokuva A Not So Merry Christmasin, korealaisen jännäridraama Trolleyn, afrikkalaisen romanttisen komedian Disconnect: The Wedding Plannerin, James Bondeista tutun Daniel Craigin tähdittämän komedia Glass Onion: A Knives Out Mysteryn, kaksiosainen anime-elokuva The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1, muksujen musikaalin Roald Dahl's Matilda The Musicalin sekä korealaisen kirjaan perustuvan The Interest of Love draaman myötä.







Stand-up-komediaan jouluksi tuovat Motrealissa kuvattu Mathieu Dufourin Mathieu Dufour at Bell Centre sekä intialaiskoomikko Vir Dasin uusin Vir Das: Landing.



Sarjoista tälle viikolle uusitaan romanttisen draaman Emily in Parisin kolmas kausi, dokkarisarja I AM A KILLERin neljäs kausi, japanilaisen scifi-trilleri Alice in Borderlandin toinen kausi sekä meksikolaiskomedia Daughter From Another Motherin kolmas kausi.

Uutuussarjoissa sen sijaan on sitäkin enemmän odoteltavaa, sillä ensi-illan saa huippusarja The Witcheriin perustuva spin-off The Witcher: Blood Origin, jonka lisäksi uutuuksia ovat brasilialaiskomedia Time Hustler, kilpailu-reality Piñata Masters! ja meksikolaiskomedia Time Hustler.

Tässä tämän viikon Originals-uutuudet julkaisujärjestyksessä:

Joulukuun 19.

Trolley (Kausi 1)

Joulukuun 20.

A Not So Merry Christmas

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1

Joulukuun 21.

Disconnect: The Wedding Planner

Emily in Paris (Kausi 3)

I AM A KILLER (Kausi 4)

The Interest of Love (Kausi 1)

Joulukuun 22.

Alice in Borderland (Kausi 2)

Mathieu Dufour at Bell Centre



Joulukuun 23.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Piñata Masters! (Kausi 1)

Joulukuun 25.

Daughter From Another Mother (Kausi 3)

Roald Dahl's Matilda The Musical

The Witcher: Blood Origin (Kausi 1)

Time Hustler (Kausi 1)

Vir Das: Landing