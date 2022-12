Valonnopeuttakin voidaan nopeuttaa - Microsoft osti itselleen kuituyhtiön

Suurin osa peruskoulun fysiikan tunneilla edes jossain määrin hereillä pysyneistä tietää, että valonnopeus on suurin mahdollinen nopeus mitä luonnontiede tuntee. Ja sen nopeus on kiinteä, eli se on fysikaalinen vakio jota ilmaistaan kirjaimella c.

Mutta on hieman eri asia puhutaanko valonnopeudesta vai valon nopeudesta. Koska teoreettinen suurin kuviteltavissa oleva nopeus eli valonnopeus ei tarkoita sitä, että valo itsessään kulkisi aina valonnopeudella. Valon oma nopeus riippuu siitä, millaisessa aineessa se liikkuu. Ja nykyaikainen valokuitu, johon käytännössä meidän tuntemamme internet pohjautuu, käyttää pääosin lasia valon välittäjäaineena. Eli valokuitukaapeli on lasia sisältävää kaapeali, jossa valo kulkee, käyttäen lasia väliaineena. Lasissa liikkuessaan valon nopeus hidastuu - karkeasti ottaen kaavalla c/1,5.

Ja tähän osuu teknologiajätti Microsoftin viimeisin yrityskauppa. Microsoft osti itselleen hiljattain Lumenisityn, jonka tekniikka on paperilla kohtuullisen tylsää, mutta lopulta monella tavalla tavallisten ihmistenkin elämään vaikuttavaa.



Lumenisity kehittää onttoja kuituja, joissa nimensä mukaisesti valo liikkuu ilmaa pitkin kuitukaapelin sisällä. Ilmassa liikkuessa valon nopeus on merkittävästi parempi kuin lasia väliaineena käytettäessä. Tekniikasta itsestään kiinnostuneille kannattaa suunnata pistämään aivonsa solmuun vaikkapa tämän artikkelin avulla.

Microsoftille ostos on strateginen liikku, joka ei liity millään tavalla yhtiön kuluttajatuotteisiin. Sen sijaan Lumenisityn ostamalla Microsoft pystyy käyttämään yhtiön teknologiaa omissa datakeskuksissaan ja nopeuttamaan myös datakeskusten välistä tiedonsiirtoa. Tiukasti tiivistettynä: latenssi (eli "pingi") pienenee ja data liikkuu nopeammin. Microsoftin ydinliiketoiminta alkaa olemaan sen Azure-pilviliiketoiminta ja tässä nopeammat datayhteydet auttavat kiskaisemaan eroa kilpailijoihin. Microsoft on pilvipalveluissa maailman toiseksi suurin yhtiö, heti alaa johtavan Amazonin jälkeen. Google keikkuu kolmannella sijalla, mutta selkeästi kärkikaksikon perässä.

Monilla aloilla nanosekunninkin nopeusero voi merkitä valtavasti: Lontoon pörssi on testaamassa Lumenisityn ratkaisuja lähiaikoina.