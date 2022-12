Dysonin kuulokkeet tuottavat suulle puhdasta ilmaa kalliilla hinnalla

Dyson paljasti lisätietoa Zone -kuulokkeista, joiden saapumisesta kerrottiin aiemmin tämän vuoden keväällä.

Kyseessä on erikoiset kuulokkeet, sillä kuulokkeisiin on yhdistetty suun eteen laitettava visiiri, joka tarjoaa käyttäjän hengitettäväksi puhdasta ilmaa. Kuulokkeet on suunnattu käytettäviksi alueilla, joissa on ilmansaasteita. Koronavirusta vastaan kuulokkeet eivät tehoa.

Äänestä vastaavat 40 mm:n neodyymikaiutinelementit, jotka Dysonin mukaan tarjoavat laajan taajuusalueen.

Yhteys toteutetaan langattomasti Bluetooth 5.0:n avulla tai langallisesti 3.5 mm:n liitännän kautta. Kuulokkeissa on myös USB-C -liitäntä lataukseen.

Kuulokkeissa on kahdeksan mikrofonia melunvaimennusta varten, jonka luvataan vaimentavan melua jopa 38 dB:n edestä.

Akunkeston luvataan yltävän jopa 50 tuntiin melunvaimennuksen kanssa, kun ilmanpuhdistus ei ole käytössä.

Kun haluaa hengittää puhdasta ilmaa ja kuunnella samanaikaisesti musiikkia melunvaimennuksen kanssa, tällöin akkua riittää enintään neljäksi tunniksi.



Kuulokkeiden kanssa käytetään MyDyson -sovellusta, jonka kautta voi vaihtaa ääniasetuksia ja tarkastella reaaliaikaisesti ilmansaasteen määrän. Sovellus osaa myös kertoa, kun suodatin tulee vaihtaa.

Kuulokkeiden myynti alkaa Kiinassa tammikuussa ja maaliskuun aikana muun muassa Yhdysvalloissa. Hintaa kuulokkeilla on peräti 949 dollaria.

Dysonin Suomen sivuille kuulokkeille on tehty oma sivu, josta voi tilata tulevat tiedotteet.