Starlink -satelliittinetti saapui Suomeen - Hinta ja nopeus selville

Elon Muskin omistaman Starlinkin satelliittinetti on vihdoin saatavilla myös Suomessa.

Starlink on avannut tällä viikolla palvelun maapallon pohjoisemmissa kolkissa: tämän viikon aikana Starlinkin satelliittiyhteyden tarjonta laajeni Suomen lisäksi myös Ruotsiin, Norjaan, Kanadaan sekä Yhdysvalloissa Alaskan osavaltioon.

Aivan ilmainen Starlink ei ole Suomeenkaan tilattuna. Satelliittinetin vastaanottoon tarvittava laitteisto maksaa joko 565 euroa tai 2920 euroa. Näistä kalliimpi vaihtoehto on "high performance" -välineistö, joka eroaa peruslaitteistosta sillä, että se toimii paremmin lumen keskellä, sulattaen satelliittivastaanottimen päältä tehokkaammin lunta - lisäksi kalliimpi malli toimii paremmin myös erittäin kuumissa lämpötiloissa.



Varsinaista laskennallista nopeuseroa kahden eri mallin nettiyhteyksissä ei ole, vaan ne vaihtelevat monen tekijän summana. Maailman suosituinta verkon nopeustestiä ylläpitävän Ooklan mukaan Starlinkin nopeus Yhdysvalloissa on ollut keskimäärin 100/10 Mbps vuoden 2022 kesän aikana. Nopeus on noussut tasaisesti vuosien mittaan, mutta siinä on myös kausivaihtelua, todennäköisesti olosuhteiden muutosten vuoksi.

Kuukausimaksu Starlinkille Suomessa on kiinteä 85 euroa kuukaudessa. Starlinkin voi tilata itselleen suoraan yhtiön kotisivuilta.