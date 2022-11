Black Friday 2022 - lista parhaista tarjouksista (Päivitetty 24.11. klo 21.08), Verkkokauppa.comin päätarjoukset julki

Virallinen Black Friday on tänä vuonna perjantaina 25.11. mutta kampanjat käynnistyvät tänäkin vuonna jo hyvissä ajoin ennen virallista Mustaa Perjantaita ja ne jatkuvat aina Cyber Monday -maanantaille asti.

Tarjouksia on luonnollisesti saatavilla satoja, mutta kaikki niistä eivät ole hyviä. Tähän juttuun keräämme mielestämme parhaimmat tarjoukset ja päivitämme listaa jatkuvasti.

Listaan on merkittynä tuotteen nimi (linkit vievät yhteistyökumppanimme Hintaoppaan sivulle), tuotteen hinta nyt sekä sulkuihin hinta, jolla tuotetta on viime aikoina saanut ja jälleenmyyjä.

Puhelimet

Samsung:



OnePlus:



Apple:



Xiaomi:

Xiaomi 12T - hinta nyt 395 euroa (499 euroa) - Power, Gigantti

Xiaomi 12 - hinta nyt 499 euroa (516 euroa) - Veikon Kone, Power, DNA, Gigantti, Elisa, Verkkokauppa.com



Nokia:



Honor:

Honor Magic 4 Pro - hinta nyt 799 euroa (999 euroa) - Veikon Kone, Telia, DNA, Power

Honor 70 (128 Gt) - hinta nyt 449 euroa (549 euroa) - Verkkokauppa.com, Veikon Kone, Telia, DNA, Power, Elisa, Euronics



Sony:



Muut:



Lue Puhelinvertailun arvostelut täältä ja katso puhelinten speksit täältä.

Kellot ja rannekkeet



Älykellojen ominaisuuksia voit onr Puhelinvertailun älykellojen vertailussa.

Kuulokkeet / kaiuttimet

Tietokoneet / tabletit / näytöt / komponentit

Pelaaminen / konsolit

Televisiot

Mediatoistimet

Arvostelussamme mainioksi kehuttu, vuonna 2022 Suomessa myyntiin tullut Chromecast with Google TV ja nimenomaan sen kalliimpi, 4K-tarkkuutta tukeva versio on nyt ensimmäistä kertaa isosti alennuksessa.

Aiemmin sen hinta on pyörinyt noin 70 euron tasolla, mutta Black Fridayn aikaan sitä saa nyt alle 50 eurolla:



Myös hieman edullisempi, HD-tarkkuuden versio Chromecast with Google TV:stä on tarjouksessa. Sen saa suoraan Googlelta 33 eurolla eli laite on 10 euron alessa.

Ja jos taas kaipaa ainoastaan kännykällä ohjattavaa, perinteisempää Chromecastia, 3. sukupolven Chromecast on sekin tarjouksessa. Kesällä sen tyypillinen hinta oli 34 euroa, nyt useampi kauppa myy Chromecastin 3. sukupolven versiota 29 eurolla:



Lisäksi StreamViewin verkkokaupassa Nokia Streaming Box 8000 -mediatoistinta myydään 69,90 eurolla.

Robotti-imurit



Katso tämän hetken parhaat robotti-imurit täältä sekä robotti-imureiden tekniset tiedot täältä.

Muut



