Spotify tarjoaa podcasteihin parempaa äänenlaatua uudella ominaisuudella

Spotify on sijoittanut viimevuosina kovasti podcasteihin, joissa se pyrkinee samanlaiseksi markkinajohtajaksi kuin suoratoistomusiikissa. Nyt yhtiön on esitellyt uuden ominaisuuden, jonka on tarkoitus helpottaa podcast-tuottajien arkea ja parampaa äänenlaatua.

Ruotsalaisyhtiön suurin sijoitus podcast-markkinoilla oli ehdottomasti vuoden noin kolme vuotta sitten alkanut yhteistyö maailman suurimpiin lukeutuvan podcastin Joe Rogan Experiencen kanssa. Tämän jälkeen Spotify on keskittynyt erityisesti parantamaan podcast-kuuntelijoiden ja -tuottajien arkea.

Strategia on ollut ilmeisen toimiva, sillä palvelun käyttäjämäärät ovat kasvaneet valtavaa vauhtia. Nyt Anchor-sovelluksen uusi Podcast Audio Enhancement-ominaisuus tarjoaa podcastaajille paremman äänenlaadun erityisesti taustamelua poistamalla.



Yhdellä napin painalluksella Anchor pyrkii poistamaan turhaa taustamelua ja parantamaan siten äänenlaatua ja äänen kuuluvuutta. Erityisesti ominaisuus parantaa podcastien laatua, jos nauhoitus tapahtuu jossain muualla kuin eristetyssä studiossa. Spotifyn mukaan, jopa kiireiset tilat, kuten messut tai ulkotilat voivat olla sen myötä kelpoja, ja ilman superkalliita välineitä.

Achor on yksi Spotifyn suurimmista ostoista liittyen juuri podcasteihin. Vuonna 2019 tehty kauppa maksoi Spotifylle yli 150 miljoonaa dollaria.