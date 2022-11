Lidl muuttaa sähköauton latauspisteet maksullisiksi

Lidl on tarjonnut asiakkailleen ilmaista sähköauton latausta myymälöidensä pihoilla vuodesta 2018, mutta pian tuo loppuu.

Vielä tämän kuun aikana latauspisteet muuttuvat maksullisiksi, sillä muutos tapahtuu 22.11.2022.

Latauspisteet muutetaan maksullisiksi, jotta ne olisivat ensisijaisesti asiakkaiden käytettävissä.

Lidl kannustaa sähköautoilijoita ottamaan käyttöön Lidl Plus -sovelluksen, jolla maksaminen hoituu kätevästi.

"Meiltä on toivottu sitä, että lataus olisi ensisijaisesti asiakkaidemme käytössä. Halusimme vastata tähän toiveeseen ja yhdistimme latauksen maksamisen Lidl Plus -sovellukseen, jossa meillä Suomessa on jo yli miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää", Lidlin kiinteistöpäällikkö Arttu Puhakka kertoo.

Lidl kertoo, että etusovelluksella lataus on edullisempaa kuin muilla maksutavoilla. Hinnat julkaistaan sovelluksessa ensi viikolla maksullisuuden käyttöönoton yhteydessä.



"Tavoitteemme on tarjota maan halvinta, maksullista latausta. Meillä veloitusperusteena on kilowattitunti eli asiakas maksaa aina vain lataamastaan energiasta. Meillä ei tällä hetkellä ole suunnitelmissa ottaa käyttöön esimerkiksi ruuhkamaksuja tai latausajan mukaisia minuuttilisiä. Lidl Plus -asiakkaat lataavat muita halvemmalla", Puhakka kertoo.

Lidl on aiemmin tänä vuonna laskenut latauspisteidensä DC-latauksen tehoa. Maksullisuuteen siirtymisen myötä pikalatauksen tehot palautuvat laitteiden normaalille tasolle, 50 kilowattiin. AC-latauksen teho on pysynyt samana ja on jatkossakin 22 kilowattia.

Lidlin latausverkosto kattaa tällä hetkellä yli 70 myymälä Helsingistä Ouluun ja Tornion korkeudelle saakka. Uusin latauspiste otetaan käyttöön tällä viikolla Lieksassa. Vuosittain uusia latauspisteitä asennetaan kymmeniä olemassa oleviin myymälöihin.

