Remedyn suosittu Control-peli saa jatkoa

Suomalainen Remedy Entertainment on vahvistanut kehittävänsä jatko-osaa suositulle Control-pelille.

Remedy ja 505 Games ovat tehneet sopimuksen, jonka puitteissa Remedy ja 505 Games, kansainvälinen pelitalo ja Digital Bros Groupin tytäryhtiö, kehittävät ja julkaisevat yhdessä Control 2 -pelin (aiemmin koodinimi Heron).

Remedy kertoo, että Control 2 tulee saataville PC-, PlayStation 5- ja Xbox Series X|S -alustoille. Peli perustuu Remedyn omalle Northlight -pelimoottorille ja pelinkehitystyökaluille.

Projekti on parhaillaan konseptin kehittämisvaiheessa. Julkaisuaikataulua ei toistaiseksi ole vahvistettu.

Control 2 -pelin alustava kehitysbudjetti on 50 miljoonaa euroa ja pelin immateriaalioikeudet säilyvät Remedyllä. Pelin kehitys-, markkinointi- ja julkaisun jälkeisiin laajennuksiin liittyvät investoinnit jakautuvat tasan 505 Gamesin ja Remedyn kesken, kuten myös pelin tulevat nettotuotot.





Kriitikoiden ylistämä Control julkaistiin vuonna 2019. Julkaisunsa jälkeen Control on saanut 11 BAFTA Games Awards -ehdokkuutta ja voittanut yli 20 "Vuoden peli" -palkintoa mukaan lukien IGN 2019 Vuoden Peli -palkinnon.

"Control on 505 Gamesin kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi, joten sillä on erityinen paikka sydämissämme. Olemme kiitollisia koko pelaajayhteisölle, jonka ansiosta Control on niin pitkäaikainen ja rakastettu peli ja olemmekin erityisen innoissamme päästessämme tuomaan Control 2:n aikanaan markkinalle", Rami ja Raffi Galante jatkavat.