Googlen My Ad Centerin avulla voi hallita mainoksissa käytettäviä aiheita

Google esitteli uutta My Ad Centeriä toukokuussa ja ilmoitti lokakuussa, että palvelu alkaa saapua käyttäjille. Nyt myös Suomessa My Ad Center käytettävissä.

Googlen My Ad Centerin avulla käyttäjät voivat vaikuttaa entistä paremmin siihen, millaisia mainoksia he näkevät YouTubessa, Google Haussa ja Discoverissa. My Ad Center korvaa Mainosasetukset ja Tästä mainoksesta ‑ilmoituksen.

My Ad Centeriä voi käyttää osoitteessa myadcenter.google.com.

My Ad Center tarjoaa kattavasti ominaisuuksia mainosten hallintaan.

Valitse mainokset -välilehdestä voi valita aiheet ja brändit, joihin liittyviä mainoksia käyttäjä haluaa nähdä enemmän tai vähemmän.

Esimerkiksi usein vaatteita ostava henkilö voi lisätä vaatebrändien näkyvyyttä, kun taas juuri lomamatkalta palannut henkilö voi rajoittaa lomailuun liittyvän mainonnan näkemistä.





Käyttäjä voi myös rajoittaa tiettyjen arkaluontoisten aiheiden käyttämistä mainoksissa. Näitä ovat painonhallinta, rahapeleihin liittyvä sisältö, raskaus ja vanhemmuus sekä seuranhaku.

Yksityisyys -välilehden kautta voi laittaa pois päältä kategoriat, joiden mainoksia ei halua nähdä. Tällaisia kategorioita ovat esimerkiksi ihmissuhdetiedot ja koulutus. Lisäksi esimerkiksi YouTube-historian käyttämisen mainosten personointiin voi laittaa pois päältä.

Palvelun etusivun yläosassa on myös asetus, jonka avulla personoidut mainokset saa kokonaan pois päältä.

Asetuksen muuttaminen ei poista mainoksia näkyvistä, vaan sen myötä mainoksista tulee sinua vähemmän kiinnostavia, sillä käyttäjän tietoja ei enää käytetä mainosten vaikuttamiseen.

