Uusi Nokian Android TV -laite sisältää 32 gigatavua tallennustilaa

Erilaisia Android TV- ja Google TV-laitteita on nykyään saatavilla hyvä määrä, mutta käytännössä kaikissa näissä on sama huono puoli. Laitteissa on yleisesti vain 8 gigatavua tallennustilaa, mutta uusi Nokian laite tuo asiaan kaivattua muutosta.

Nokia-brändiä hyödyntävä itävaltalainen StreamView julkaisi Nokia Streaming Box 8010:n. Kyseessä on seuraaja suositulle Streaming Box 8000 -laitteelle.

Uusi versio näyttää samalta kuin edeltäjä ja sisältää monipuoliset liitännät. Streaming Box 8010:ssa on HDMI, USB-A 2.0, USB-A 3.0, USB-C (puhelimen lataus), optinen liitäntä, AV (3.5 mm) -liitäntä, Ethernet LAN -portti ja virtaliitäntä. Vanhemmassa versiossa ei ole USB-A 2.0 -liitäntää.

StreamViewn käyttöohjeissa laitteen kuvissa esiintyy myös Micro SD -korttipaikka, mutta tämä on ilmeisesti virheellistä tietoa.





Langattomissa yhteyksissä tarjolla on Wifi 6 ja Bluetooth 5.0. Lisäksi tuettuna on Chromecast-yhteys.

Merkittävin uudistus löytyy boksin raudasta, sillä uusi versio on tehokkaampi ja tarjoaa selvästi enemmän tallennustilaa.

4K-tarkkuuteen yltävän laitteen suorituskyvystä vastaa Amlogic S905X4-K -piiri, jonka parina on nyt 4 gigatavua DDR4-RAM-muistia ja sisäistä tallennustilaa on tarjolla mukavat 32 gigatavua.

Streaming Box 8000:ssa on 2 gigatavua RAM-muistia ja vain 8 gigatavua sisäistä tallennustilaa.

Tehokkaamman piirin ja hyvän RAM-muistin turvin suorituskyvyn pitäisi olla hyvällä tasolla. Suurempi tallennustila tarkoittaa, että laitteeseen voi asentaa enemmän sovelluksia ja pelejä. Laitetta mainostetaan pelaamiseen sopivaksi ja sen pariksi esiteltiin myös Nokia-brändillä varustettu peliohjain.





Streaming Box 8010:n kaveriksi esiteltiin Nokia-brändin peliohjain.

Äänen osalta tuettuna ovat Dolby Digital Plus, Dolby Atmos ja DTS. Käyttöjärjestelmä perustuu Android 11 -versioon.





Ominaisuuksien osalta Streaming Box 8010 kilpailee vahvasti Chromecast with Google TV (4K) -laitetta vastaan. Googlen laitteen heikkous on juurikin pieni tallennustila.





Kaukosäädin toimitetaan pakkauksen mukana.

Streaming Box 8010 maksaa 129 euroa StreamViewn omassa verkkokaupassa. Mobiili.fin mukaan suositushinta on kuitenkin 159 euroa.

Nokian nimissä julkaistiin hiljattain myös Streaming Stick 800 -tikku, joka yksinkertaisempi laite ja tukee vain Full HD -tarkkuutta.