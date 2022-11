Apple TV+ ilmaseksi kahdeksi kuukaudeksi Selena Gomez-dokkarin kunniaksi

Mikäli olet miettinyt ottavasi Apple TV+:n ensimmäistä kertaa kokeiluun, niin nyt siihen on oiva tilaisuus. Tavallisesti palvelusta joutuu maksamaan noin 8 euron kuukausihintaa, mutta nyt Apple tarjoaa palvelua ilmaseksi peräti kahden kuukauden ajan.

Normaalistikin Apple TV+ on saatavilla seitsemän päivän ilmaiseen kokeiluun, mutta nyt tuota jaksoa on kasvatettu tulevan dokumentin kunniaksi. Pop-tähti ja näyttelijä Selena Gomezista kertova dokumentti Selena Gomez: My Mind & Me saapuu pian Applen palveluun ja sen myötä katsojat voivat katsoa dokumenttielokuvan ja muuta Apple TV+:n sisältöä kahden kuuakden ajan ilmaiseksi. Tämän jälkeen tilaus jatkuu maksullisena mikäli sitä ei peruta.

Selena Gomez itse twiittasi aiheesta ja kertoi antavansa tämän "lahjan" faneilleen. Toki tarjous ei rajoitu vain Gomezin faneille, vaan sen voi käydä kuittaamassa kuka tahansa. Se kuitenkin vaatii, että on Apple TV+:n kanssa ensikertalainen tai palaava tilaaja, jolle tarjous on suunnattu.

Tarjous on saatavilla joulukuun 2. päivä saakka. Löydät sen tästä linkistä.