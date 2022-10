Näin autovalmistajat aikovat lopettaa bensa- ja dieselautojen valmistuksen - aikajana (Päivitetty 27.10.2022)

Useampi autovalmistaja on jo kertonut aikataulustaan, jolla ne aikovat lopettaa kokonaan polttomoottoriautojen valmistuksen. Kokosimme yhteen listan tiedossa olevista päätöksistä kunkin autovalmistajan osalta.

Volvo, vuonna 2030

Volvo oli yksi ensimmäisistä autovalmistajista, joka kertoi polttomoottoriautojen valmistuksen lopetuksesta. Tämä tarkoittaa myös lataushybridien valmistuksen lopetusta. Aikataulu on Volvon osalta asetettu vuoteen 2030, eli tuon vuoden jälkeen ei Volvolta tule enää muuta kuin täyssähköisiä autoja.

General Motors, vuonna 2035

Amerikkalaisista autovalmistajista General Motors oli ensimmäinen, joka kertoi suoraan omat aikataulunsa. Yhtiö lopettaa vuoteen 2035 mennessä kaikkien bensalla toimivien autojen valmistuksen. Lisäksi kaikki "kevyempien" dieselautot lakkautetaan myös vuonna 2035. Ainoastaan ammattikäyttöön tarkoitetut järeämmät autot jäävät edelleen dieselillä toimiviksi 2035 jälkeen.

GM:n päätös koskee yhtiön kaikkia automerkkejä: Cadillac, Corvette, Chevrolet, jne.

BMW, kenties vuonna 2050

Saksalaisista autovalmistajista BMW ei ole ottanut itselleen kunnianhimoista tavoitetta polttomoottoreiden alasajon suhteen. Yhtiön johto ei usko mihinkään kiveenhakattuihin päivämääriin, vaikka Euroopassa ja useissa muissa maissa uusien polttomoottoriautojen myynti tullaankin kieltämään kokonaan.

Syksyllä 2022 BMW:n johtaja jopa varoitti asettamasta mitään aikarajoja siirtymälle.

Mini, vuonna 2030

Vaikka BMW ei olekaan itse asettanut kovin kunnianhimoisia tavoitteita sähköistymiselle, Bemarin omistama Mini on päättänyt luopua polttomoottoreista vuoteen 2030 mennessä.

Mini aikoo esitellä viimeisen polttomoottorimallinsa vuonna 2025 ja luopuu hybridienkin valmistamisesta vuoteen 2030 mennessä.

Mercedes-Benz, 2030-luvulla

Mercedes-Benz kertoi heinäkuussa 2021 siirtyvänsä täyssähköautoihin vuonna 2030. Tuolloin yhtiön on tarkoitus lopettaa polttomoottoriautojen ja hybridien valmistus ja myynti. Yhtiö ei kuitenkaan ole hakannut kiveen kyseistä päivämäärää, vaan kertoo lopettavansa polttomoottoriautot vuonna 2030 alueilla, joissa markkinatilanne sen mahdollistaa.

Audi, vuonna 2026

Volkswagen-konserniin kuuluva Audi on ilmoittanut lopettavansa uusien polttomoottoriautojen esittelyn vuoteen 2026 mennessä. Tuon jälkeenkin autovalmistaja myy hetken aikaa aiemmin esiteltyjä polttomoottoriautoja, kunnes niiden elinkaari loppuu. Päätös koskee myös hybridejä.

Vuonna 2022 yhtiö täsmensi aikatauluaan ja kertoi lopettavansa polttomoottoritekniikkaa käyttävien autojen valmistuksen lopullisesti vuonna 2033.

Volkswagen, Euroopassa 2033

Volkswagen on kertonut syksyllä 2022 sen oman brändin olevan Euroopassa pelkästään sähköautoja valmistava vuoteen 2033 mennessä - eli kaksi vuotta ennen EU:n takarajaa.

Muualla maailmassa yhtiö ei ole vielä asettanut tiukkaa aikarajaa täydelle siirtymälle pois polttomoottoriautoista.

Muut Volkswagenin merkit (Skoda, Seat, Bentley, jne), viimeistään 2040-luvulla

Volkswagenin muiden tytäryhtiöiden aikataulut eivät ole kiveen hakatut. Emoyhtiö uumoili jo vuonna 2018, että viimeinen VW-konsernin polttomoottoriauto tulisi tuotantoon vuonna 2026, mutta sittemmin aikataulua on löysytetty varsin reippaasti komponenttipulan ja kasvavien kustannusten vuoksi. Yhtiö on jo lopettanut polttomoottoriautojen valmistuksen useissa tehtaissaan ja on investoinut sähköistämiseen miljardeja.

Osa Volkswagenin brändeistä, kuten sen luksusautomerkki Bentley, on jo kertonut aikatauluistaan täyden sähköön siirtymisen osalta. Bentleyn kohdalla viimeiset polttomoottoriautot valmistetaan vuonna 2030.

Skodan osalta mitään kiveenhakattua päivämäärää maailmanlaajuisesti ei ole.

Volkswageniin kuuluva Porsche kaavailee valtaosan autoistaan siirtyvän täyssähkötekniikan päälle, mutta ikonisen Porsche 911 osalta yhtiö haaveilee myyvänsä myös polttomoottoriversiota vielä kauan sen jälkeen kuin muut merkit ovat sellaisista luopuneet.

Toyota, 2040

Maailman suurin autovalmistaja Toyota on kertoi jo vuonna 2017 aikatauluistaan. Tuolloin yhtiön suunnitelmana oli lopettaa polttomoottoriautojen valmistuksen vuoteen 2040 mennessä.

Toyota on kuitenkin ollut autojen sähköistymisessä pahalla takamatkalla ja sen panostus vetyautoihin ei ole lähtenyt lentoon käytännössä missään maailman maassa yhtiön toivomalla tavalla.

Nyttemmin yhtiö on kieltäytynyt antamasta mitään lupauksia polttomoottoriautoista luopumiselle ja on jopa uhannut vetäytyä joiltain markkinoilta kokonaan, kun polttomoottorit kielletään.

Ford, Euroopassa vuonna 2035

Amerikkalainen Ford on kertonut lopettavansa bensiiniautojen myynnin Euroopassa vuoteen 2035 mennessä. Yhtiön tavoitteena on, että kaikki sen Euroopassa myydyt henkilöautot olisivat täyssähköisiä vuoteen 2030 mennessä ja hyötyajoneuvojen osalta tavoitteena on 2/3 vuoteen 2030 mennessä.

Hyundai / Kia, "ei ikinä"

Korealainen Hyundai, joka tunnetaan Suomessa paremmin sisarmerkistään Kiasta, ei ole vielä sitoutunut tiettyyn vuoteen polttomoottoriautojen lakkautuksen osalta. Mutta yhtiö on jo kertonut lopettavansa bensiiniautojen myynnin Kiinassa vuoteen 2040 mennessä ja lopettavansa kokonaan diesel-moottoreiden kehityksen jo nyt, vaikka yhtiöllä onkin vahva jalansija myös hyötyajoneuvoissa maailmalla.

Mutta yhtiöllä on vahva asema Aasian maissa, joissa kaikissa siirtymää pois polttomoottoriautoista ei olla kunnolla vielä edes aloitettu. Vuoden 2022 syksyllä Hyundai totesikin että yhtiöllä ei ole mitään suunnitelmiakaan lakkauttaa polttomoottoriautojen valmistusta tai kehitystä.

Stellantis (Fiat, Citroen, Renault, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, ..), Euroopassa 2026 / muualla 2038

Jättimäinen Stellantis muodostui, kun FiatChrysler ja ranskalainen PSA fuusioituivat. Osasyynä fuusiolle oli autojen sähköistyminen, jossa isoilla yhtiöillä on enemmän pelivaraa, kun teknologiaa voidaan käyttää ristiin useissa eri automerkeissä.

Stellantis aikoo Euroopassa siirtyä täysin sähköautoihin jo vuonna 2026 ja muualla maailmassa tähtäin on asetettu vuoteen 2038.

Nissan, ei aikataulua

Japanilainen Nissan ei ole vielä kertonut omaa aikatauluaan polttomoottoriautojen tuotannon lopetukselle. Japanin oma lainsäädäntö tosin varmasti tulee vaikuttamaan asiaan 2030-luvulla.

Mutta vuoden 2022 alussa yhtiö kertoi kuitenkin, että se lopettaa jo uusien polttomoottorimallien kehittämisen vuonna 2022. Vanhoja malleja tullaan vielä valmistamaan ja myymään, mutta mallisarjojen uudistuessa ne muuttuvat sähköisiksi. Ainoana poikkeuksena Nissan pitää Yhdysvaltoja, jossa se aikoo jatkossakin valmistaa ja myydä polttomoottorimalleja.

Honda, vuoteen 2040 mennessä

Honda ilmoitti huhtikuussa 2021 lopettavansa polttomoottoriautojen valmistuksen vuoteen 2040 mennessä. Yhtiö aikoo panostaa sekä täyssähköautoihin että vetyautoihin. Euroopassa Honda arvioi siirtymän tapahtuvan jo ennen vuotta 2040.

Valtioiden rajoitukset

Monissa maailman maissa on jo asetettu kiveen hakattuja päivämääriä sille, milloin uusien polttomoottoriautojen myynnin täytyy lakata. Nämä päivämäärät saattavat olla lopulta se tärkein muuttuja, joka pakottaa valmistajat lopettamaan polttomoottoriautojen valmistuksen, kun kysyntää ei enää ole.

Britanniassa uusien polttomoottoriautojen myynti kielletään vuoden 2030 alusta. Vuoteen 2035 saakka maassa saa myydä lataushybridejä, sen jälkeen niidenkin myynti kielletään. Japani aikoo kieltää uusien polttomoottoriautojen myynnin 2030-luvun puolivälissä, kuten myös Yhdysvaltain väkirikkain osavaltio Kalifornia.

Euroopan Unionissa - ja siten myös Suomessa - uusien polttomoottoriautojen myynti kielletään vuoden 2035 alussa. Tuon jälkeen EU:ssa ei saa enää myydä polttomoottoritekniikkaan perustuvia uusia autoja. Käytettyjä autoja saa myydä tuon jälkeenkin vapaasti ja olemassaolevilla polttomoottoriautoilla saa huristella edelleen menemään vuoden 2035 jälkeenkin.

Puutteita?

Lista on yritetty kerätä kasaan useista eri lähteistä, mutta siinä on väistämättä puutteita. Jos huomaat virheitä tai puutteita, kerrothan niitä alla kommenteissa, niin korjaamme listaa ajan tasalle.





EDIT 15.3.2021: Lisätty listalle BMW:n omistama Mini, joka ilmoitti hiljattain luopuvansa polttomoottoreista ja hybrideistä vuoteen 2030 mennessä.

EDIT 18.6.2021: Päivitetty Audin tilanne.

EDIT 27.10.2022: Päivitetty usean valmistajan lupauksia viimeisen vuoden ajalta, täsmennetty aikatauluja, lisätty listalle uutena Stellantis (sen fuusion jälkeen)