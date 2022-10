Pippelikuvia tunnistava tekoäly julkaistiin avoimena lähdekoodina - Deittisovellukset haluavat laadukkaampaa tunnistusta

Yksi maailman suosituimmista deittisovelluksista, Bumble, on kehittänyt omaa pippelikuvien tunnistukseen keskittynyttä algoritmiään jo vuodesta 2019 lähtien.

Koneoppimiseen pohjautuvan kuvantunnistusalgoritmin käyttökohde ovat, no, pippelikuvat. Deittisovelluksissa ns. ei-toivotut kuvat sukupuolielimistä ovat ikuiselta tuntuva riesa ja tuon ongelman vuoksi Bumble on alunperinkin lähtenyt kehittämään asiaan ratkaisua. Samaa ratkaisua käytetään nykyisin myös yhtiön omistamissa muissa deittipalveluissa, joista Suomessa tunnetuin on Badoo.

Nyt yhtiö on todennut, että tunnistusteknologiasta voisi olla hyötyä myös laajemmassa mittakaavassa - ja lisäksi Bumble toivoo, että myös muut tahot osallistuisivat tekoälymallin kehittämiseen. Näiden syiden vuoksi yhtiö on julkaissut leikkisällä Private Detector -nimellä kulkevan tekoälymallinsa avoimena lähdekoodina. Tekoälymalli ja projekti löytyy nykyisin GitHubista.



Tekoälymallin opettamiseen on käytetty Bumblen omaa, laajaa säädyttömien kuvien kokoelmaa, josta yhtiö kertoo tarkemmin blogissaan.

Virtuaalinen vilauttelu, eli käytännössä pyytämättä lähetettyjen sukupuolielinten kuvat, on rikos jo useissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Ensimmäisenä käytännön teki laittomaksi Teksas.