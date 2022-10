Steamissä ensimmäistä kertaa yli 30 miljoonaa käyttäjää samanaikaisesti

Valven jo vuonna 2003 julkaisemalla Steam-alustalla viimeiset pari vuotta on sujunut erittäin hyvin. Ennätyksiä on rikottu tasaiseen tahtiin ja jälleen palvelussa on ylletty uusiin huippulukemiin.

Sunnuntaina palvelussa nähtiin ensimmäistä kertaa yli 30 miljoonaa käyttäjää samanaikaisesti. Steamia seuraavan SteamDB:n mukaan tarkka määrä oli 30 032 005 käyttäjää ja Steamin omien tilastojen mukaan online-käyttäjien määrä oli 30 021 313. Tuo määrä saavutettiin 23.10.2022 klo 17.00.

Steamin käyttäjämäärät lähtivät kasvuun vuoden 2020 maaliskuussa, kun koronaepidemia julistettiin pandemiaksi. Ihmiset alkoivat viettämään enemmän aikaa sisällä ja koneen ääressä.

Vuoden 2021 marraskuussa Steam ylsi 27 942 036 käyttäjän ennätykseen ja tämän vuoden tammikuussa käyttäjiä oli yli 29,1 miljoonaa. Nyt siis käyttäjiä oli ensimmäistä kertaa yli 30 miljoonaa.