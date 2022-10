Discord julkaisi edullisemman tilauksen ohella YouTuben Watch Together -ominaisuuden

Sosiaalisten median viestintäsovellus Discord on julkaissut uudistuksia palveluunsa hiljattain. Yhtiö esitteli edullisemman Nitro Basic -tilauksen ja sovellukseen on lisätty myös uusi yhteiskatselun mahdollistava Watch Together.

Erityisesti peliyhteiöille suunnattu keskustelupalvelu Discord tarjoaa mahdollisuuden luoda omia keskustelupalvelimia ja -kanavia. Sovelluksen avulla yhteydenpitoa voi tehdä pelien ohessa tekstin, äänen ja videon välityksellä.

Käyttäjät ovat kuitenkin löytäneet video- ja äänipuheluille sekä tekstikanaville paljon muutakin kuin pelikäyttöä. Yksi suosituista vapaa-ajanviettoon liittyvistä käyttötavoista on videosisällön yhteiskatselut. Nyt Discord on tuonut tähänkin helpotusta.

Discord on lisäämässä palveluun uuden Activities-valikon. Ensimmäinen Activities-valikon ominaisuuksista on Watch Together -ominaisuus, joka mahdollistaa eräänlaisen näytön jakamisen, mutta yhteiskatselutarkoituksella. Niinpä koko puhelussa oleva väki voi katsoa helposti samaa sisältöä sykronoidusti.



Katselu onnistuu painamalla Activities-nappia ruudun jakamisen vierestä. Näin äänikanavalla olleiden välillä synkronoidaan haluttu YouTube-video. Niinpä käyttäjien ei tarvitse tehdä manuaalista videon synkronointia.

Activities-valikon alle on tulossa muitakin ominaisuuksia. Putt Party on käyttäjien välillä pelattava mini-golf-peli, ja lisää pelejä löytyy Discord Nitro -tilauksen tehneille. Kaikkien äänikanavalla olleiden ei myöskään tarvitse osallistua aktiviteettiin.