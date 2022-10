Harvinainen tappio Facebookille: Joutui luopumaan ostamastaan yrityksestä viranomaisen päätöksellä

Keväällä 2020 silloinen Facebook eli nykyinen Meta ilmoitti yllättäen ostavansa GIF-animaatioistaan tunnetun Giphyn. Facebook käytti jo tuolloin Giphyn GIF-animaatioita useissa omistamissaan palveluissa kuten WhatsAppissa, jossa GIFfeillä pystyy vastaamaan toisten käyttäjien viesteihin. Palvelu on laajalti käytössä myös useissa muissa sosiaalisen median palvelussa, kuten mm. Twitterissä.

Vaikka GIF-reaktioiden kulta-aika onkin monen mielestä jo auttamatta takanapäin, kauppa joutui kuitenkin pahaan vastatuuleen. Britannian kilpailuviranomainen Competition and Markets Authority on tutkinut kauppaa jo parin vuoden ajan. Kilpailuviranomaisen tutkinta päätyi siihen, että Britannian kilpailuviranomaisen mukaan Giphyn myynti Metalle rajoittaisi kilpailua. Kaupan avulla Meta voisi estää Giphyn käytön muiden toimijoiden palveluissa - tai tehdä sen käytöstä liian kallista kilpailijoille.



CMA:n mukaan ainoa vaihtoehto on se, että Meta myy jo ostamansa Giphyn jollekin ulkopuoliselle taholle - kokonaan. Kaupan estävä päätös annettiin jo viime vuoden marraskuussa, mutta Metalla on ollut aikaa neuvotella CMA:n kanssa vaihtoehdoista. Vuoden neuvottelujen jälkeen Meta on todennut, että mitään vaihtoehtoja Giphyn myynnille ei tunnu löytyvän.

Tietojen mukaan Meta etsii jo nyt tapoja Giphyn myynnille - joko halukkaalle ulkopuoliselle ostajalle tai Giphyn aiemmille omistajille. Kauppasumma oli aikanaan 315 miljoonaa dollaria eli noin 316 miljoonaa euroa.

Vaikka kyse on pienen pienestä yhtiöstä Metan näkökulmasta, CMA:n päätön on valtava koko maailman kannalta: Tämä on ensimmäinen kerta, kun yhdenkään maan kilpailuviranomainen on onnistunut pakottamaan minkään digijätin myymään toimintojaan.

Päätös saattaa hyvinkin rohkaista mm. Euroopan Unionin ja Yhdysvaltain kilpailuviranomaisia tulevaisuudessa. Etenkin ajatus Googlen pilkkomisesta pienempiin osiin on ollut tapetilla molemmin puolin Atlantia jo vuosien ajan.