Vertailussa Chromecast with Google TV -laitteet - merkittävin ero tarkkuudessa

Google on viime aikoina tuonut Suomessa myyntiin sekä pari vuotta vanhan Chromecast with Google TV- että Chromecast with Google TV (HD)-laitteen. Molemmat ovat televisioon liitettäviä striimauslaitteita, mutta ne eroavat toisistaan hieman.

Chromecast with Google TV vs Chromecast with Google TV (HD) - näin ne eroavat

Kaksikon merkittävin ero on tarkkuus, sillä alkuperäinen Chromecast with Google TV yltää 4K-tarkkuuteen, kun taas Chromecast with Google TV (HD) tarjoaa nimensä mukaisesti HD-tarkkuutta (Full HD).

Ensimmäinen on tarkoitettu 4K-televisioihin, kun taas jälkimmäinen sopii Full HD -televisioihin. Jälkimmäistä voidaan käyttää myös 4K-televisioissa, mutta tällöin television koko hyötyä ei saada käyttöön.





HD-laitteen kohdalla tuettuna ovat HDR10-, HDR10+-, HLG-videoformaatit, mutta vain 4K-versio tukee Dolby Visionia.

Chromecast with Google TV (HD) sisältää Amlogic S805X2 -piirin ja RAM-muistia on 1,5 gigatavua. 4K-versiossa on Amlogic S905D3G -piiri ja 2 gigatavua RAMia. Suorituskyvyssä ei tosin eroja tunnu olevan.

Kummassakin sisäistä tallennustilaa on vain 8 gigatavua, josta käyttäjän käytettävissä on noin 4,4 gigatavua.

Raudasta johtuen vain uusi malli HD-malli tukee AV1-videokoodekkia, joka kuluttaa vähemmän kaistaa.

Eroa löytyy myös hinnasta.

HD-malli maksaa 43 euroa ja 4K-malli kustantaa noin 70 euroa.



Chromecast with Google TV vs Chromecast with Google TV (HD): nämä ovat samaa

Kaksikko jakaa runsaasti samoja ominaisuuksia.

Ensinnäkin laitteet ovat ulkonäöltään samanlaisia ja samankokoisia. Myös väri on sama, sillä kumpikin on saatavilla vain valkoisena.

Kumpikin liitetään suoraan television HDMI-porttiin ja virtaa annetaan USB-C -liitännän kautta virtalähteen avulla. Suoraan television USB-porttiin Chromecastia ei voi kytkeä.

Nimensä mukaisesti kumpikin laite käyttää Google TV:tä, joka perustuu Android 12 -versioon. HD-malli tuli suoraan tuolla versiolla varustettuna ja 4K-malli sai sen juuri päivityksenä.





Tältä näyttää Google TV:n etusivu

Käytössä ei siis ole eroa.

Myös ohjaamiseen käytettävä kaukosäädin on samanlainen. Kyseessä on varsin pieni säädin, jossa on muun muassa omat painikkeet Netflixille ja YouTubelle.





Kumpikin käyttää samanlaista kaukosäädintä

Tarkempia tietoja Chromecast with Google TV 4K -mallista voi AfterDawnin arvostelusta. HD-versiosta arvostelua on luvassa myöhemmin.





Osta Chromecast with Google TV (HD) Google Storesta tai muilta jälleenmyyjiltä. Hinta 43 euroa.

Osta Chromecast with Google TV 4K Google Storesta tai muilta jälleenmyyjiltä. Hinta alkaen 69,99 euroa.

