Android 12 saapui Chromecast with Google TV (4K) -laitteelle

Google julkaisi hiljattain HD-version Chromecast with Google TV -laitteesta, jossa käytetään Android TV 12 -versio. Vanhemman 4K-version Chromecast with Google TV -laitteen omistajat ovat joutuneet tyytymään Android 10 TV -versioon, mutta nyt tähän on tullut muutos.

Esimerkiksi 9to5Google kertoo Googlen julkaisseen Android 12 -päivityksen laitteelle. Myös itse sain oman laitteeni päivitettyä eli päivitys on julkaistu myös Suomessa.

Chromecast with Google TV:n saa päivitettyä navigoimalla yläkulman tilin kohtaan. Valitse Asetukset > Järjestelmä > Tietoja > Järjestelmäpäivitys.



Päivitys on kooltaan 722 megatavua ja tuo mukanaan muun muassa seuraavanlaisia uudistuksia:

Käyttöjärjestelmäversion päivitys versiosta 10 versioon 12

Android-tietoturvakorjauksen taso on päivitetty heinäkuulle 2022

Mahdollisuus poistaa kameran ja mikrofonin käyttö kaikilta sovelluksilta

Chromecast voi valita saman kuvanopeuden kuin sisällöllä



Näistä viimeisin on yksi merkittävimmistä ominaisuuksista. Sen avulla Chromecast voi sovittaa videoulostulonsa sisällön kuvataajuuteen (24, 25, 50, 60 jne.), jotta sisältö toistuu TV:ssä ilman nykimistä.

Lisäksi päivitys tuo lisäasetuksia HDR-muodon ja tilaäänen hallintaa, parannusta suorituskykyyn sekä pikayhteyden, joka mahdollistaa nopean netin yhdistämisen lukemalla QR-koodin television näytöltä puhelimella.